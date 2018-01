Denník KĽDR varuje pred nebezpečím závislosti na počítačových hrách

Mladí ľudia posadnutí hrami zanedbávajú svoje štúdium a nedokážu si cibriť schopnosť realisticky myslieť a prispôsobovať sa spoločnosti, napísal Rodong sinmun.

Pchjongjang 29. januára (TASR) - Pred nebezpečenstvom závislosti na počítačových hrách vo svete varoval v pondelok oficiálny denník vládnej strany Kórejskej ľudovodemokratickej republiky. Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



"Väčšina elektronických hier prekvitajúcich v kapitalistických krajinách ničí mysle mládeže a ideologicky a mentálne ich poškodzuje," uviedli v analytickom článku noviny vládnucej severokórejskej komunistickej strany Rodong sinmun (Robotnícke noviny).



Denník sa v citovanom texte odvolával na rozhodnutie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z vlaňajška, ktorým klasifikovala závislosť od hry ako duševnú poruchu.



Mladí ľudia posadnutí hrami zanedbávajú svoje štúdium a nedokážu si cibriť schopnosť realisticky myslieť a prispôsobovať sa spoločnosti, napísal Rodong sinmun.



"Aj hry na mobilných telefónoch spôsobujú na celom svete vážne problémy - tých, ktorí sú do nich celé hodiny pohrúžení, možno považovať za závislých od hrania, v dôsledku ktorého dochádza k mentálnemu a fyzickému ublíženiu na zdraví človeka."



Podľa nemenovaného severokórejského zbeha, ktorý v KĽDR viedol internetovú kaviareň, sa takéto on-line herne nedávno rozšírili v Pchjongjangu i ďalších mestách. So zvýšeným používaním mobilných telefónov došlo tiež k rozmachu hrania hier pre takéto zariadenia, dodal.