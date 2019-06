Denník Večer predpovedá chaos na Blízkom východe

Je to presne tak, ako keď Bushova administratíva v roku 2003 'presne vedela', že režim irackého vodcu Saddáma Husajna má zbrane hromadného ničenia, upozornil denník.

Maribor 15. júna (TASR) - V súvislosti s vyhrotenou situáciou po štvrtkovým útokoch na tankery v Hormuzskom prielive a zvyšujúcim sa tlakom USA na Irán slovinský denník Večer v sobotňajšom komentári predpovedá chaos na Blízkom východe - a tvrdí, že Irán nie je na vine.



Denník podľa agentúry STA píše, že po všetkých obchodných vojnách, ktoré inicioval americký prezident Donald Trump, si svet teraz láme hlavu nad tým, či spustí skutočnú vojnu.



Večer poznamenáva, že americkí "majstri vojny" obrátili svoju pozornosť na Irán po zmiernení napätia so Severnou Kóreou. Píše, že hoci séria výbuchov na tankeroch zostáva neobjasnená, Trump, ako aj jeho poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton a minister zahraničných vecí Mike Pompeo, obaja nekompromisní jastrabi, už vedia, že na vine je iránsky režim.



"Je to presne tak, ako keď Bushova administratíva v roku 2003 'presne vedela', že režim irackého vodcu Saddáma Husajna má zbrane hromadného ničenia, a preto musí byť zničený. Ide však o to, že tieto zbrane či stopy po nich neboli nikdy nájdené," upozornil denník.



"Realisticky, Irán nie je hrozbou pre bezpečnosť na Blízkom východe - len pre Izrael, ktorého premiér Benjamin Netanjahu, ktorý nedokázal zostaviť vládu, stále hľadá vonkajších nepriateľov, aby ospravedlnil vlastné násilie... Pridajte Netanjahuov vplyv na Trumpa a Trumpove ambície a jeho popieranie Obamovho dedičstva a dostanete nebezpečný mix, ktorý môže uvrhnúť už i tak chaotický Blízky východ do ešte väčšieho chaosu. Irán bude tým najmenej vinným," uzatvára denník Večer.