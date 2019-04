Der Standard: Páchateľ útokov na Novom Zélande financoval identaristov

V roku 2017 mal Tarrant podľa nemeckých zdrojov darovať francúzskej skupine identaristov Génération Identitaire v štyroch čiastkach spolu 2200 eur.

Viedeň 4. apríla (TASR) - Austrálčan Brenton Tarrant, ktorý v marci v dvoch mešitách v meste Christchurch na Novom Zélande zabil 50 ľudí a ďalších 50 zranil, financoval v rokoch 2017 a 2018 krajne pravicových aktivistov identaristického hnutia v Európe. Informoval o tom vo štvrtok rakúsky denník Der Standard s odvolaním sa na nemecké a rakúske zdroje blízke vyšetrovaniu.



V roku 2018 zase daroval sumu 1500 eur vodcovi rakúskeho hnutia Identitäre Bewegung Österreichs (IBÖ) Martinovi Sellnerovi. Sellner potvrdil, že peniaze prijal, ale odmietol, že by s Tarrantom bol v akomkoľvek kontakte. Jeho byt minulý týždeň v rámci vyšetrovania údajných kontaktov s Tarrantom prehľadali rakúski vyšetrovatelia. Polícia mu zhabala elektronické zariadenia.



Rakúsko, kde je súčasťou koalície aj populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ) momentálne vyšetruje, či IBÖ patrí medzi teroristické organizácie a či ju bude možné na základe toho rozpustiť. Viacerí rakúski politici, vrátane vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho, prepojenie členov strany FPÖ s identaristami odmietli.



Protiimigrantské identitaristické hnutie sa zrodilo koncom 20. storočia vo Francúzsku, keď sa oddelilo od hnutia Nová pravica. Dôraz kladie na ochranu Európanov a ich identitu, ktorá je potlačená v dôsledku globalizácie a liberalizácie.



Tarrant navštívil po ceste do Pakistanu Bulharsko a následne Bukurešť. Odtiaľ sa presunul do Viedne, kde bol najmenej dvakrát, v Rakúsku navštívil aj viaceré miesta v Korutánsku. V rovnakom časovom období bol okrem toho v iných balkánskych krajinách, vo Francúzsku, v Portugalsku, Španielsku, Poľsku, Česku a v pobaltských štátoch.