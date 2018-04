Desať percent Srbov je za vojenskú intervenciu v Kosove

Na otázku, čo by mali srbský prezident Aleksandar Vučič a vláda urobiť vo vzťahu ku Kosovu, 36 percent respondentov uviedlo, že dialóg podporovaný Bruselom by mal pokračovať.

Belehrad 5. apríla (TASR) - Desať percent Srbov sa v prieskume verejnej mienky agentúry Faktor plus vyslovilo za vojenskú intervenciu v bývalej srbskej provincii Kosovo. Informoval o tom v stredu spravodajský portál B92.



Na otázku, čo by mali srbský prezident Aleksandar Vučič a vláda urobiť vo vzťahu ku Kosovu, 36 percent respondentov uviedlo, že dialóg podporovaný Bruselom by mal pokračovať.



Za zrušenie dialógu, kým nebude v Kosove vytvorené Združenie srbských obcí (ZSO), sa vyslovilo 33 percent respondentov.



Dvadsať sedem percent opýtaných sa stotožnilo s konštatovaním, že s tým, že sa Kosovo v čoraz väčšej miere stáva nezávislým od Srbska v politicko-právnom a ekonomickom zmysle, sa už nedá nič urobiť. Ďalších 20 percent si myslí, že Belehrad by mal "jasne definovať svoje majetkovoprávne nároky vo vzťahu k albánskej strane".



Osem percent z tých, ktorí sa zúčastnili prieskumu, uviedlo, že podporili uznanie Kosova.



Kosovo vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť, ktorú však Srbsko neuznáva podobne ako niektoré ďalšie krajiny vrátane Slovenska.