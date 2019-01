Desaťtisíce ľudí si v smútočnom sprievode uctili zavraždeného starostu

Ešte pred procesiou sa na počesť zosnulého Adamowicza zišlo v piatok zhruba 300 starostov a členov mestských rád z celého Poľska na mimoriadnom stretnutí v gdanských lodeniciach.

Varšava 18. januára (TASR) - Desaťtisíce ľudí vyprevádzali v piatok za zvuku zvonov rakvu s telom zavraždeného starostu mesta Gdansk Pawla Adamowicza. Procesia smerovala z gdanského múzea Solidarity do miestnej Baziliky Najsvätejšej Panny Márie, kde majú Adamowicza pochovať po sobotňajšej pohrebnej omši, informovala agentúra AP.



Pohrebné auto prevážajúce rakvu vyprevádzali uniformovaní dôstojníci poľského námorníctva. Rakva so starostom bola predtým 24 hodín vystavená v Európskom centre Solidarity, múzeu venovanom tomuto odborovému hnutiu, kde sa so zosnulým starostom mohla rozlúčiť verejnosť.



Smútočnú procesiu smerujúcu do Baziliky Najsvätejšej Panny Márie viedol gdanský arcibiskup Slawoj Leszek Glódž a ďalší predstavitelia. Sprievod prešiel ulicami, po ktorých Adamowicz chodieval, okolo domu, v ktorom vyrastal a kde dodnes žijú jeho rodičia, i okolo škôl, ktoré v minulosti navštevoval.



Ešte pred procesiou sa na počesť zosnulého Adamowicza zišlo v piatok zhruba 300 starostov a členov mestských rád z celého Poľska na mimoriadnom stretnutí v gdanských lodeniciach, kde v roku 1980 vzniklo hnutie Solidarita.



Adamowicz (53) podľahol v pondelok vážnym zraneniam srdca a brušnej dutiny, ktoré utŕžil predchádzajúci večer na charitatívnej akcii, kde ho nožom trikrát bodol 27-ročný muž. Páchateľ si v minulosti odsedel viac ako päť rokov za bankové lúpeže v Gdansku, pričom z väzenia ho prepustili len vlani v decembri. Prokuratúra prípad vyšetruje ako vraždu a domnieva sa, že motívom útočníkovho činu bola práve pomsta za predošlý väzenský trest. Samotný útočník tvrdí, že bol nespravodlivo odsúdený.



Adamowicz bol starostom mesta Gdansk od roku 1998, pričom vlani v novembri ho do tejto funkcie zvolili už šiestykrát. V 80. rokoch pôsobil v radoch odborového zväzu Solidarita, ktorý vznikol v gdanských lodeniciach a viedol ho Lech Walesa. Ako starosta podporoval práva komunity LGBT a toleranciu voči menšinám.



Na jeho sobotňajšom pohrebe sa očakáva účasť predsedu Európskej rady Donalda Tuska, niekdajšieho poľského premiéra, ktorý bol Adamowiczým priateľom, ako aj ďalších predstaviteľov. O 12.00 h SEČ sa v Bazilike Najsvätejšej Panny Márie - jednom z najväčších tehlových kostolov v Európe -, kde odpočívajú poprední gdanskí činitelia, začne pohrebná omša, pričom obyvatelia Gdanska ju budú môcť sledovať aj na viacerých veľkoplošných obrazovkách.



Poľský prezident Andrzej Duda vyhlásil na sobotu deň štátneho smútku.