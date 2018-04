Desaťtisíce ľudí v Nikarague pochodovali na protest proti vláde

Najmenej 30 obetí si podľa ľudskoprávnych skupín vyžiadali potýčky medzi políciou a demonštrantmi, odkedy ľudia vyšli do ulíc, aby vyjadrili nesúhlas so znížením štátnych dávok a zvýšením daní.

Managua 24. apríla (TASR) - Desaťtisíce ľudí pochodovali v pondelok v nikaragujskom hlavnom meste Managua na protest proti vláde a vyzývali na pokoj po niekoľkých dňoch násilných demonštrácií v súvislosti so zmenami v systéme sociálneho zabezpečenia v krajine.



Najmenej 30 obetí si podľa ľudskoprávnych skupín vyžiadali potýčky medzi políciou a demonštrantami, odkedy ľudia minulý týždeň vyšli do ulíc, aby vyjadrili nesúhlas s kombináciou zníženia štátnych dávok a zvýšenia daní. Zmeny mali pomôcť problémami zaťaženému systému sociálneho zabezpečenia, pripomína agentúra AP.



Nikaragujský prezident Daniel Ortega v nedeľu oznámil, že tieto zmeny odvoláva.



Vláda USA v pondelok vyzvala obyvateľov, aby "opätovne zvážili cestovanie do Nikaraguy v dôsledku zločinu a protestov", a nariadila rodinám svojich diplomatov, aby opustili túto stredoamerickú krajinu.



Na ukončenie násilia v Nikarague vyzval v nedeľu i pápež František. Vzniknuté rozpory podľa jeho slov treba "vyriešiť mierovou cestou a so zmyslom pre zodpovednosť".