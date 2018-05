Desaťtisíce ľudí v Španielsku požadovali zákaz býčích zápasov

Na proteste, ktorý zvolala iniciatíva s názvom Býčie zápasy sú násilie (TeV), sa podľa organizátorov zúčastnilo viac ako 40.000 ľudí.

Madrid 27. mája (TASR) - Desaťtisíce ľudí v nedeľu demonštrovali v centre španielskeho Madridu za celoštátny zákaz býčích zápasov. Informovala o tom agentúra DPA.



Aktivisti počas demonštrácie pripomenuli, že v Španielsku počas predstavení koridy každoročne zabijú okolo 20.000 býkov. Na proteste bolo vidno transparenty označujúce túto prax za národnú potupu Španielska.



Demonštranti požadovali, aby boli zo zoznamu španielskeho kultúrneho dedičstva vyškrtnuté všetko, čo súvisí so stáročnou tradíciou býčích zápasov. Nástojili tiež na tom, aby sa takéto podujatia prestali financovať z peňazí daňových poplatníkov a aby Španielsko prijalo prísnejšie zákony na ochranu zvierat.



"Je spiatočnícke, keď sa v 21. storočí týrajú zvieratá pre zábavu a keď sa to financuje z verejných zdrojov," uviedla hovorkyňa TeV Laura Gonzalová.



Španielska spoločnosť je v otázke postoja ku koride rozdelená na dva tábory. Jej stúpenci argumentujú tým, že ide o súčasť tradičnej španielskej kultúry. Dôležité sú aj ekonomické faktory, keďže býčie zápasy prinášajú do štátnej pokladnice veľké príjmy a generujú desaťtisíce pracovných miest.



Od roku 2013 platí v Španielsku zákon, ktorý označuje koridu za súčasť národného kultúrneho dedičstva a umožňuje jej podporu z verejných financií. Španielska konzervatívna vláda vlani okrem toho podporila býčie zápasy zníženou desaťpercentnou sadzbou dane z pridanej hodnoty.