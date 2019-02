Desiatky Maďarov dostávajú Hitlerove dôchodky

Podľa článku servera EuroNews platí Nemecko, ktoré je už teraz demokratickou krajinou, za služby bývalému nacistickému štátu od 435 do 1275 eur mesačne.

Budapešť 28. februára (TASR) - Takmer 2000 ľudí poberá vo svete "Hitlerove dôchodky" za to, že slúžili ako príslušníci niekdajšej nemeckej nacistickej organizácie Waffen-SS. Maďarský denník Blikk v stredu uviedol, že medzi nimi je aj 48 občanov Maďarska.



Blikk sa odvoláva na informácie nemeckého denníka Bild z minulého týždňa, podľa ktorých na európskom, americkom a africkom kontinente dostáva "Hitlerove dôchodky" 1886 ľudí. Na Slovensku by malo byť šesť poberateľov.



Historička Maďarskej akadémie vied (MTA) Réka Marchutová pre Blikk povedala, že vôbec nie je isté, že "SS-dôchodcovia" boli presvedčenými nacistami. "Kým zo začiatku vyberali do SS (oddielov Schutzstaffel) dobrovoľných adeptov na základe prísnych kritérií, v roku 1944 napĺňali počty vojsk s čiernymi uniformami už povinným príkazom," zdôraznila Marchutová.



Podľa článku servera EuroNews platí Nemecko, ktoré je už teraz demokratickou krajinou, za služby bývalému nacistickému štátu od 435 do 1275 eur mesačne. Pritom ale tí, ktorých deportovali do pracovných táborov, dostávajú apanáž vo výške iba 50 eur.



Server Napi.hu v tejto súvislosti pripomenul, že nemecká vláda dávnejšie argumentovala tým, že je ťažké identifikovať vojnových zločincov, pretože v dokumentoch o dôchodkoch nefiguruje údaj o tom, čo počas vojny dotknutí poberatelia vykonali, prípadne nevykonali.



Waffen SS boli ozbrojené oddiely nacistickej organizácie Schutzstaffel vedenej Heinrichom Himmlerom počas druhej svetovej vojny.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach