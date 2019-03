Dezignovaný alžírsky premiér chce vytvoriť vládu technokratov

Tento prísľub dezignovaného premiéra prišiel po tom, ako 82-ročný prezident Abdal Azíz Buteflika v pondelok oznámil, že nebude kandidovať na piate funkčné obdobie.

Alžír 14. marca (TASR) - Nový alžírsky premiér Núraddín Badawí vo štvrtok informoval, že chce vytvoriť inkluzívnu a technokratickú vládu. Zastúpenie v nej by mali mať aj mladí ľudia, ktorí začiatkom februára spustili v krajine demonštrácie za politické zmeny.



Tento prísľub dezignovaného premiéra prišiel po tom, ako 82-ročný prezident Abdal Azíz Buteflika v pondelok oznámil, že nebude kandidovať na piate funkčné obdobie. Vyhlásil tiež, že zostane vo funkcii aj po 28. apríli, keď mu vyprší mandát. V úrade chce zotrvať do najbližších prezidentských volieb - tie boli vypísané na apríl, ale Buteflika ich odložil na neurčito.



Badawí bol za premiéra vymenovaný v pondelok, keď podal demisiu dovtedajší predseda vlády Ahmad Újahjá.



Dezignovaný premiér okrem toho naliehal na opozíciu, aby akceptovala ponuku na dialóg.



Podľa agentúry Reuters však poslanci a aktivisti, ktorí stoja na čele protestov proti súčasnému vedeniu krajiny a zasadzujú sa za zmeny, nie sú naladení na kompromis a nateraz rokovať nechcú.



Buteflika tvrdí, že ako hlava štátu sa bude usilovať o to, aby v Alžírsku nastala nová éra, ktorá by uspokojila nároky všetkých Alžírčanov.



Prezident Buteflika, v úrade od roku 1999, má vážne zdravotné problémy a na verejnosti takmer nevystupuje. Mnohí Alžírčania ho vnímajú len ako bábku v rukách armády, rodinných klanov a vplyvnej podnikateľskej elity.