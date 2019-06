Dialóg sudánskych generálov a opozíciou sprostredkuje etiópsky premiér

Abiy bude v sudánskej metropole Chartúm najskôr rokovať s generálmi, ktorí v apríli zosadili dlhoročného vládcu Umara Bašíra a prevzali kontrolu nad krajinou.

Chartúm 7. júna (TASR) - Etiópsky premiér Abiy Ahmed pricestoval v piatok do Sudánu, aby pomohol sprostredkovať rokovania medzi tamojšou vládnucou vojenskou radou a lídrami opozičných protestných skupín. Informovala o tom agentúra AFP.



Abiy bude v sudánskej metropole Chartúm najskôr rokovať s generálmi, ktorí v apríli zosadili dlhoročného vládcu Umara Bašíra a prevzali kontrolu nad krajinou.



Následne sa samostatne ešte v piatok stretne s predstaviteľmi strešnej organizácie nazvanej Sily za vyhlásenie slobody a zmeny. Táto koalícia zastrešuje opozičné skupiny, ktoré žiadajú odovzdanie vojenskej vlády do rúk civilným orgánom.



Etiópsky premiér vycestoval do Chartúmu po tom, ako vo štvrtok Mierová a bezpečnostná rada Africkej únie (AÚ) pozastavila Sudánu s okamžitou platnosťou účasť na všetkých aktivitách AÚ. Išlo o reakciu na krvavé zásahy voči civilistom v hlavnom meste Chartúm.



Ústredný výbor sudánskych lekárov (CCSD) najnovšie oznámil, že zrážky medzi armádou a protestujúcimi si za posledné dni vyžiadali už najmenej 113 mŕtvych.



Armáda začala zasahovať proti opozičnému hnutiu v pondelok, keď násilne rozohnala jeho hlavný okupačný protest pred centrálou ozbrojených síl v Chartúme. Vojenská rada, ktorá v apríli prevzala v krajine moc, v utorok oznámila zrušenie dohody s opozíciou o prechode moci na civilnú vládu a ohlásila zámer usporiadať v najbližších deviatich mesiacoch voľby.