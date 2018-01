Orbán by Rakúsko mohol navštíviť 30.1., Kneisslová Maďarsko v marci

Viktor Orbán sa usiluje aj o prijatie u prezidenta alpskej republiky Alexandra Van der Bellena, v jeho programe figuruje údajne aj stretnutie s bývalým rakúskym kancelárom Wolfgangom Schüsselom.

Viedeň/Budapešť 9. januára (TASR) - Rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz a vicekancelár Heinz-Christian Strache by chceli 30. januára privítať vo Viedni maďarského premiéra Viktora Orbána.



Informáciu prinieslo utorkové vydanie mienkotvorného viedenského denníka Die Presse s odvolaním sa na diplomatické kruhy.



Úrad spolkového kancelára vo Viedni v reakcii poznamenal, že rokovania o návšteve v blízkej budúcnosti sú v plnom prúde. Viac však momentálne k záležitosti nemožno povedať.



Viktor Orbán sa podľa spomínaného periodika usiluje aj o prijatie u prezidenta alpskej republiky Alexandra Van der Bellena, v jeho programe figuruje údajne aj stretnutie s bývalým rakúskym kancelárom Wolfgangom Schüsselom.



Nová šéfka rakúskej diplomacie Karin Kneisslová, ktorá v utorok navštívila v rámci prvej zahraničnej cesty po nástupe do funkcie Slovensko, by na návštevu Maďarska mala vycestovať v prvý marcový deň. V Budapešti by mala okrem iného vystúpiť s prednáškou na Andrássyho univerzite. Ani tento termín, ktorý zverejnilo internetové vydanie denníka Die Presse, však žiadny oficiálny zdroj zatiaľ nepotvrdil.



Maďarské ministerstvo zahraničných vecí ešte pred vianočnými sviatkami avizovalo v Budapešti Kneisslovej návštevu Maďarska v priebehu prvého mesiaca roka 2018.



Šéfka rakúskej diplomacie sa na budúci týždeň stretne v Ríme s talianskym rezortným partnerom Angelinom Alfanom a 18. januára navštívi úradujúcu predsednícku krajinu Európskej únie - Bulharsko. Na sklonku mesiaca sa Kneisslová chystá na cestu do Turecka.