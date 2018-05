Africké vidiecke dievčatá majú cez periódu problém, nechodia do školy

Na sociálnych sieťach sa objavili heštegy #NoMoreLimits a #PeriodPower, ktoré zvyšujú povedomie ľudí o tomto probléme.

Johannesburg 28. mája (TASR) - Kravský hnoj a listy rastlín sú medzi pomôckami, ktoré dievčatá vo vidieckej Afrike musia používať namiesto drahých hygienických vložiek, pričom niektoré jednoducho nechodia školy, keď im začne menštruácia. Tlačovej agentúre DPA to v pondelok uviedla Tlangelani Shilubaneová, zástupkyňa hlavnej predstaviteľky Populačného fondu OSN (UNFPA) pre Juhoafrickú republiku (JAR).



Vlády, organizácie občianskej spoločnosti a firmy v južných oblastiach Afriky podnikajú aktivity pri príležitosti Medzinárodného dňa hygieny počas menštruácie, ktorý pripadá na 28. mája a je zameraný na zmiernenie hygienických problémov, ktorým čelia dievčatá žijúce v chudobe v tomto regióne.



"Jednou z hlavných príčin, ktoré vedú k tomu, že ženy sú zanedbávané a diskriminované, je aj menštruačný cyklus," uviedla Shilubaneová.



Podľa jej slov perióda negatívne postihuje len v samotnej JAR približne 2,5 milióna dievčat. Tie napríklad vynechávajú školskú dochádzku alebo si nemôžu kúpiť hygienické potreby a musia podniknúť neobvyklé kroky, aby si vyrobili svoje vlastné.



Niektoré z nich rozstrihajú staré uteráky, ktoré ich však nie vždy spoľahlivo ochránia, zatiaľ čo iné, v krajinách ako Zimbabwe a Mozambik, dokonca použijú kravský hnoj a listy a to ich pripravuje o dôstojnosť, dodala Shilubaneová.



Ministerka pre záležitosti žien v JAR, Bathabile Dlaminiová, povedala v Johannesburgu na sympóziu o menštruačnom zdraví, že svoju rolu zohráva aj postoj spoločnosti k menštruácii: "Okrem nedostupnosti hygienických vložiek čelia dievčatá a ženy aj diskriminácii, keďže spoločnosť to vníma tak, že mať periódu je hanba."



Medzinárodný deň hygieny počas menštruácie iniciovala nemecká mimovládna organizácia WASH United.



"Vieme najmenej o 24 krajinách, kde sa pri príležitosti medzinárodného dňa konajú akcie: od Beninu po Kiribati, od Čadu po Zimbabwe," povedala pre agentúru DPA Ina Jurgová z WASH United.



Podľa Jurgovej jedna zo štyroch žien na vidieku Kene nemá prístup k hygienickým materiálom, pričom nedávna štúdia v Ugande ukázala, že 70 percent dievčat nechodí v čase periódy na vyučovanie.



Svetová banka oznámila, že 25 percent žien v Nigérii "nemá primerané podmienky na hygienu" v takýchto dňoch.



Shilubaneová vyhlásila, že riešenie týchto problémov si vyžaduje od vlád, aby na ne vyčlenili viac financií, zabezpečili prístup k tečúcej vode a oslobodili hygienické vložky od daní.



