Diplomat ponúkol Belehrad na možné stretnutie Trumpa s Putinom

Belehrad 23. marca (TASR) - Srbsko ponúklo svoje hlavné mesto Belehrad ako možné miesto stretnutia ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického náprotivku Donalda Trumpa.



S týmto návrhom prišiel v piatok srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačič, ktorého cituje agentúra TASS. "Ponúkame Belehrad, ak by malo dôjsť k stretnutiu medzi Trumpom a Putinom. Niet na to lepšieho miesta než Srbsko," povedal.



Prezidenti spolu telefonovali v utorok. Trump následne novinárom oznámil, že šéfovi Kremľa zablahoželal k opätovnému zvoleniu za prezidenta Ruskej federácie. Americký líder vyhlásil, že by sa mohol s Putinom stretnúť v "dohľadnej budúcnosti" a rokovať s ním ohľadom pretekov v zbrojení, situácie v Sýrii, na Ukrajine a v Severnej Kórei.



Podľa kremeľského hovorcu Dmitrija Peskova sa lídri počas telefonátu dohodli, že poveria svojich vrcholných diplomatov nadviazaním kontaktov so zámerom prediskutovať dejisko a termín možného summitu.



Rusko pred rokom opakovane vyhlásilo, že dúfa v lepšie vzťahy so Spojenými štátmi za vlády Trumpa. Vzťahy medzi oboma krajinami sú však namiesto toho stále napäté. Dôvodom sú obvinenia, že Rusko zasahovalo do predvolebnej prezidentskej kampane v USA v roku 2016, a tiež vyšetrovanie, či existovala tajná dohoda medzi Trumpovým volebným štábom a Ruskom, ktorá mala znevýhodniť Trumpovu demokratickú súperku Hillary Clintonovú.