Diplomati EÚ: Dohoda o brexite musí byť dosiahnutá do polovice marca

Hlavy štátov a vlád sa stretnú na summite v Bruseli 21.-22. marca.

Londýn 20. februára (TASR) - Británia sa musí dohodnúť s Európskou úniou na podmienkach brexitu do polovice marca. Ak sa to nepodarí, bude musieť požiadať o odklad brexitu, alebo odísť z EÚ bez dohody. S odvolaním sa na vyjadrenia európskych diplomatov o tom v stredu informovala agentúra Reuters.



"(Briti) majú čas do desiateho, najneskôr do 15. marca. Ináč budú musieť odložiť brexit alebo odísť bez dohody," povedal pre Reuters nemenovaný diplomat.



Uvedený termín zdôvodnil tým, že neskôr by už nebolo možné zaistiť schválenie dohody lídrami EÚ pred stanoveným termínom brexitu, ktorým je 29. marec. Podobne sa pre Reuters vyjadril aj iný nemenovaný diplomat pôsobiaci v Bruseli.



Hlavy štátov a vlád sa stretnú na summite v Bruseli 21.-22. marca.



Šéf britskej diplomacie Jeremy Hunt v stredu v Berlíne na pôde Nadácie Kondrada Adenauera vyhlásil, že jedinou cestou, ako sa vyhnúť tvrdému brexitu, je riešenie otázky takzvanej írskej poistky, teda budúceho režimu na hraniciach medzi oboma časťami írskeho ostrova.



Podľa Hunta by odklad termínu brexitu nebol dobrým riešením, pretože by paralyzoval Spojené kráľovstvo i Európsku úniu.



Britský minister vo vystúpení vyjadril presvedčenie, že neriadený brexit by spôsobil veľké ekonomické aj politické škody. Podľa neho preto treba v zostávajúcom čase vynaložiť všetko úsilie na dosiahnutie dohody upravujúcej podmienky odchodu.



Hunt sa tak vyjadril pred večerným stretnutím predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera s britskou premiérkou Theresou Mayovou v Bruseli. Mayová sa snaží presvedčiť EÚ, aby na poslednú chvíľu súhlasila s úpravami už dosiahnutej dohody o brexite, ktorú v januári odmietli britskí poslanci. EÚ trvá na svojom stanovisku, že dohoda sa už otvárať nebude.



Britským poslancom prekáža najmä ustanovenie dohody, ktoré má zabrániť obnoveniu tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou po brexite. Obávajú sa, že by časovo neohraničená poistka mohla zviazať Britániu s obchodnými pravidlami Únie.