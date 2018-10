Diplomati EÚ rokujú o možnosti obmedzenia migračných tokov do Európy

Podľa štatistík Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v tomto roku sa do EÚ dostalo okolo 88.000 migrantov, ktorí využili migračné trasy cez Stredomorie.

Brusel/Luxemburg 15. októbra (TASR) - Obmedzenie migračných tokov do Európy v spolupráci s krajinami severnej Afriky je jednou z hlavných tém, ktorým sa venujú ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie na pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu.



Zníženie počtu nelegálnych migrantov prichádzajúcich do Európy znamená predovšetkým väčší dôraz na boj proti nezákonnému obchodovaniu s ľuďmi. To má zároveň zabrániť aj zbytočným úmrtiam v Stredozemnom mori, cez ktoré sa migranti snažia dostať do krajín Únie.



Podľa štatistík Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v tomto roku sa do EÚ dostalo okolo 88.000 migrantov, ktorí využili migračné trasy cez Stredomorie. Ide o 40-percentný pokles oproti rovnakému obdobiu minulého roka.



Cieľom predstaviteľov EÚ je získať väčšiu podporu zo strany štátov severnej Afriky, odkiaľ odchádza väčšina lodí s migrantmi na palube. Na júnovom summite v Bruseli hlavy vlád a štátov EÚ podporili myšlienku takzvaných vyloďovacích centier na území severnej Afriky, v ktorých by boli umiestňovaní migranti zachránení na mori.



Zatiaľ však ani jeden africký štát tento plán nepodporil, hoci Únia za možných partnerov považovala Egypt a Maroko. Význam spolupráce s Egyptom pritom lídri EÚ podčiarkli na septembrovom neformálnom summite v Salzburgu.



Ministri na schôdzke v Luxemburgu okrem iného zhodnotia aj situáciu v Líbyi, odkiaľ prúdi do Európy najviac migrantov. K diplomatom sa mali pripojiť aj Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi a riaditeľ IOM Antonio Vitorino.



Spravodajca TASR Jaromír Novak