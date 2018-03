Diplomati EÚ schválili podmienky predbežnej dohody o prechodnom období

Británia dúfa, že dohoda o prechodnom období zmierni obavy firiem ešte pred stretnutím premiérky Theresy Mayovej s kolegami z EÚ na štvrtkovom (22.3.) summite v Bruseli.

Brusel 19. marca (TASR) - Diplomati z Európskej únie (EÚ) v pondelok schválili širšie podmienky predbežnej dohody o dvojročnom prechodnom období po vystúpení Británie z bloku v marci 2019. Uviedol to zdroj oboznámený s diskusiou, ktorý nechcel byť menovaný.



Podľa zdroja sa diplomati z 27 štátov Únie, ktorí zastupujú svoje krajiny na rokovanich o brexite, dohodli, že Spojené kráľovstvo bude počas prechodu pokračovať v dodržiavaní všetkých pravidiel EÚ pod jurisdikciou najvyššieho európskeho súdu do konca roku 2020, pričom nebude mať žiadne slovo pri prijímaní budúcich rozhodnutí EÚ.



Režim na hraniciach medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko zostáva nevyriešeným "problémom" v rámci dohody o brexite, dodal zdroj. Írski predstavitelia varovali, že opätovné zavedenie hranice na ostrove by mohlo ohroziť 30-ročnú mierovú dohodu, ktorá umožňuje ľuďom a tovarom voľne sa pohybovať.



Diplomati schválili dohodu len niekoľko hodín pred stretnutím vyjednávačov EÚ a Británie Michela Barniera a Davida Davisa.



