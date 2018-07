Diplomati EÚ: USA zostávajú priateľmi Únie, napriek vyhláseniam Trumpa

Trump mal počas summitu NATO a pobytu v Spojenom kráľovstve, ktoré predchádzali jeho stretnutiu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom - viacero kritických vyjadrení na adresu Európy.

Brusel 16. júla (TASR) - Spojené štáty zostávajú priateľmi Európskej únie. Zhodli sa na tom európski diplomati v rámci pondelkového zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. Uviedli to po tom, ako americký prezident Donald Trump v nedeľu označil EÚ za nepriateľa v obchodných záležitostiach.



Trump mal počas posledných piatich dní - počas summitu NATO a pobytu v Spojenom kráľovstve, ktoré predchádzali jeho stretnutiu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom - viacero kritických vyjadrení na adresu Európy.



Šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová, ktorá predsedala pondelkovej Rade ministrov, zopakovala, že EÚ má jasno v tom, že Spojené štáty sú pre ňu spriatelenou krajinou. Zároveň ministrom navrhla, aby o transatlantických vzťahoch diskutovali na jednom z nasledujúcich pravidelných stretnutí. Podľa tlačovej agentúry DPA budú ministri o tejto téme hovoriť koncom augusta na neformálnom stretnutí v Rakúsku a oficiálnejšie na októbrovom zasadnutí v Bruseli.



Mogheriniová uviedla, že ministri nebrali Trumpove protieurópske vyhlásenia príliš "dramaticky". Médiá si však v tejto súvislosti všimli vyhlásenia viacerých diplomatov. Nemecký minister pre európske záležitosti Michael Roth vyzval na európsku jednotu, lebo "Trump provokuje a snaží sa rozbiť EÚ. Popisuje nás ako nepriateľov. My to však tak nevidíme," uviedol Roth.



Šéf francúzskej diplomacie Jean-Yves Le Drian vyzval Európanov na "zmierlivý" tón a upozornil, že Trump označil za nepriateľov aj Čínu a Rusko. "Zdá sa, že na celom svete má nepriateľov," skonštatoval. Minister zahraničných vecí Luxemburska Jean Asselborn novinárom pripomenul, že "USA nie sú prezident Trump a Trump nie je USA".



Spravodajca TASR Jaromír Novak