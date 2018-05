Diplomati Európy a Iránu majú plán na záchranu jadrovej dohody

Nemecko, Francúzsko a Británia sú signatármi historickej jadrovej dohody z roku 2015, ktorej cieľom je zabrániť Iránu vo vývoji jadrových zbraní výmenou za zrušenie ekonomických sankcií.

Brusel 16. mája (TASR) - Európske veľmoci a Teherán sa v utorok na stretnutí v Bruseli zaviazali, že budú spoločne pracovať na záchrane iránskej jadrovej dohody z roku 2015 aj napriek odhodlaniu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ju zničí.



Šéfka diplomacie Európskej únie Federica Mogheriniová a ministri zahraničných vecí Francúzska, Británie a Nemecka po rozhovoroch s iránskym partnerom Mohammadom Džavádom Zarífom uviedli, že snahy o záchranu jadrovej dohody zamerané na ekonomické, obchodné a bankové záležitosti by mohli vyústiť do "praktických riešení už v nasledujúcich niekoľkých týždňoch".



"Uvedomujeme si naliehavosť situácie," povedala Mogheriniová po stretnutí v Bruseli.



"Ak môžem použiť metaforu, ktorú spomenuli niektorí prítomní za rokovacím stolom, tak my všetci máme príbuzného či príbuznú na jednotke intenzívnej starostlivosti a všetci chceme, aby sa odtiaľ čo najskôr dostal alebo dostala," vyhlásila v utorok večer šéfka diplomacie EÚ, ktorú citovala tlačová agentúra AP.



Nemecko, Francúzsko a Británia sú signatármi historickej jadrovej dohody z roku 2015, ktorej cieľom je zabrániť Iránu vo vývoji jadrových zbraní výmenou za zrušenie ekonomických sankcií. Spojené štáty odstúpili od dohody minulý týždeň a tvrdili, že na Irán uvalia prísne ekonomické sankcie.



Mogheriniová uviedla, že čoskoro sa začnú "rozhovory expertov" o príslušných finančných a ekonomických záležitostiach, ako sú bankové transakcie a ropa, a že na budúci týždeň sa vo Viedni stretnú námestníci ministrov zahraničných vecí z troch európskych krajín aj Iránu.



"Znovu potvrdzujeme naše odhodlanie pokračovať v uplatňovaní jadrovej dohody v každom jej bode, a to v dobrej viere a v konštruktívnej atmosfére," dodala Mogheriniová.



Iránsky minister Zaríf vyhlásil: "Sme na správnej ceste. Veľa závisí od toho, čo urobíme v priebehu niekoľkých najbližších týždňov."



EÚ podniká najnovšie kroky v nádeji, že diplomacia a prísľub ekonomických výhod presvedčia Irán, aby dodržiaval jadrovú dohodu, ktorá je podľa Európy základom pre bezpečnosť.



"Nebude to jednoduché, to je nám všetkým jasné. Ale ak chceme mať túto dohodu a zaistiť, že pri nej zotrvá aj Irán a bude dodržiavať jej podmienky, potom sa o nej musíme rozprávať," vyhlásil nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.



Európski diplomati zároveň nechcú byť ľahkovážni a upustiť od tém, na ktoré majú s Teheránom rozdielne názory, vrátane jeho úlohy v sýrskom konflikte.



"Chcem zdôrazniť, že nie sme pod vplyvom ilúzie, pokiaľ ide o to, čo Irán stvára v regióne Blízkeho východu. Nemáme ilúzie o rušivom správaní Iránu, ale myslíme si, že si s tým dokážeme poradiť iným spôsobom," uviedol britský minister zahraničných vecí Boris Johnson.



Na konci dlhého dňa diplomatických stretnutí s ním súhlasila aj Mogheriniová.



"Ako veľmi dobre viete, máme (s Iránom) mnoho názorových nezhôd. Ale ak bude jadrová dohoda platiť, máme väčšie šance, že vyriešime aj akékoľvek ďalšie problémy," vysvetlila šéfka diplomacie EÚ.



Trumpovo odstúpenie od jadrovej dohody ohrozuje nielen samotnú dohodu, ale hrozba sankcií môže nepriaznivo postihnúť európske firmy obchodujúce s Iránom.



Európska komisia skúma opatrenia na obranu pred zavedením akýchkoľvek amerických sankcií, ktoré by poškodili európske podniky. Komisia podľa očakávania predstaví tieto opatrenia lídrom EÚ v stredu na summite v bulharskej Sofii.



Medzi nimi bude zrejme aj také opatrenie, ktoré v podstate európskym spoločnostiam zakáže rešpektovať americké sankcie, ak by tieto sankcie mohli poškodiť záujmy EÚ, najmä obchodovanie a pohyb kapitálu.