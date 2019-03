Diplomatka KĽDR: Kim zvažuje, či pokračovať v rozhovoroch s USA

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump (uprostred vpravo) hovorí so severokórejským lídrom Kim Čong-unom (uprostred vľavo).

Pchjongjang podľa nej nemá v úmysle robiť ústupky ani pokračovať v rozhovoroch, pokiaľ Spojené štáty nezmenia svoje politické kalkulácie a nepodniknú opatrenia, ktoré budú úmerné ku krokom KĽDR.

Pchjongjang 15. marca (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un sa čoskoro rozhodne, či bude pokračovať v diplomatických rozhovoroch a zachová moratórium na raketové a jadrové skúšky. Uviedla to v piatok námestníčka ministra zahraničných vecí KĽDR Čche Son-hui s tým, že USA na nedávnom summite lídrov oboch krajín premrhali jedinečnú príležitosť. Informovala o tom agentúra AP.



Severokórejská predstaviteľka na stretnutí diplomatov a zástupcov zahraničných médií v Pchjongjangu povedala, že Severná Kórea je hlboko sklamaná tým, že sa obe strany na summite Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa koncom februára v Hanoji na ničom nedohodli.



Pchjongjang podľa nej nemá v úmysle robiť ústupky ani pokračovať v rozhovoroch, pokiaľ Spojené štáty nezmenia svoje "politické kalkulácie" a nepodniknú opatrenia, ktoré budú úmerné ku krokom KĽDR, ako je 15-mesačné moratórium na odpaľovanie rakiet a nukleárne testy.



Podľa juhokórejskej agentúry Jonhap nie je jasné, či sú vyjadrenia diplomatky snahou zvýšiť tlak na Washington, alebo či Severná Kórea skutočne zvažuje zastavenie rozhovorov o denuklearizácii.



Čche, ktorá sa zúčastnila hanojskom summite, uviedla, že Kima prekvapila "zvláštna" rokovacia pozícia USA. Podľa jej slov bol síce Trump ochotnejší viesť rozhovory, no nekompromisné požiadavky šéfa americkej diplomacie Mikea Pompea a poradcu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona vytvorili atmosféru nepriateľstva a nedôvery, ktorú ešte zhoršili vyhlásenia Trumpových spolupracovníkov od summitu.



Napriek tomu sú však osobné vzťahy oboch lídrov naďalej dobré a "chémia (medzi nimi) je záhadne úžasná", zdôraznila diplomatka.



Čche Son-hui odmietla priamo odpovedať na otázku jedného z veľvyslancov o správach, že KĽDR môže pripravovať ďalšie vypustenie rakety alebo družice. Rozhodnutie o moratóriu podľa nej prináleží výlučne Kim Čong-unovi, ktorý by mal "objasniť svoj postoj" v tejto záležitosti už zakrátko.



Novinári na brífingu, ktorý trval takmer hodinu, nemohli klásť otázky, dopĺňa AP.