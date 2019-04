Diskutovať o ďalšom odklade brexitu je predčasné, zaznelo z Francúzska

Paríž podľa zdroja z prostredia Elyzejského paláca vzal na vedomie oficiálnu žiadosť Londýna o odklad termínu odchodu Británie z Únie do 30. júna.

Paríž 5. apríla (TASR) - Francúzsko považuje diskusie o ďalšom odklade odchodu Británie z Európskej únie za "predčasné" a žiada, aby Londýn predstavil "jasný plán", ktorým by opodstatnil ďalší odklad brexitu. S odvolaním sa na zdroj z prostredia Elyzejského paláca o tom v piatok informovala agentúra AFP.



Paríž podľa tohto zdroja "vzal na vedomie" oficiálnu žiadosť Londýna o odklad termínu odchodu Británie z Únie do 30. júna. "Čakáme na dôveryhodný plán od tejto chvíle až po summit (EÚ) 10. apríla, na ktorom sa budeme žiadosťou zaoberať," uviedol podľa agentúry AP s tým, že odklad je iba nástrojom, a nie samotným riešením.



Nemecká vláda v piatok uvítala, že Británia uznala, že dlhší odklad brexitu by si vyžadoval, aby sa Spojené kráľovstvo zúčastnilo na voľbách do Európskeho parlamentu. Podľa Steffena Seiberta, hovorcu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, je "dôležité", že Mayová "uznala, že s odkladom do 30. júna... sa musí Británia začať pripravovať na svoju účasť v eurovoľbách".



Britská premiérka požiadala o odklad brexitu v liste zverejnenom spravodajskou televíziou Sky News. Okrem iného v ňom píše, že ak poslanci britského parlamentu schvália dohodu o brexite "včas", Spojené kráľovstvo by malo odísť z EÚ do 23. mája 2019. V prípade, že sa tak nestane, krajina sa pripraví na účasť v májových voľbách do Európskeho parlamentu.



Predseda Európskej rady Donald Tusk krátko pred zverejnením Mayovej listu avizoval, že navrhne lídrom EÚ tzv. flexibilný odklad termínu vystúpenia Británie z EÚ do 31. marca 2020.



Európski lídri zvolali na 10. apríla mimoriadny summit, na ktorom buď zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody. Ďalší odklad si vyžaduje súhlas predstaviteľov všetkých 27 zvyšných členských štátov EÚ.