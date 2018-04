Djukanovič môže rozhodnúť prezidentské voľby v Čiernej hore v 1. kole

Ak by sa o budúcej hlave štátu nerozhodlo v prvom kole volieb, podľa prieskumu by v druhom kole hlasovalo za Djukanoviča 55 percent oslovených.

Podgorica 3. apríla (TASR) - Niekdajší dlhoročný čiernohorský premiér Milo Djukanovič má reálnu šancu zvíťaziť už v prvom kole prezidentských volieb v postjuhoslovanskej republike, ktoré sa uskutoční 15. apríla.



Podľa výsledkov prieskumu verejnej mienky Strediska pre demokraciu a ľudské práva, ktorý sa uskutočnil na sklonku marca, môže Djukanovič rátať s podporou 50,6 percenta oslovených občanov, kým spoločného kandidáta viacerých opozičných strán Mladena Bojaniča by volilo 35,5 percenta respondentov.



Ak by sa o budúcej hlave štátu nerozhodlo v prvom kole volieb, podľa prieskumu by v druhom kole hlasovalo za Djukanoviča 55 percent oslovených.



Informovala o tom tlačová agentúra APA.



Milo Djukanovič (56) už zastával aj funkciu čiernohorského prezidenta, a to v období od januára 1998 do novembra 2002. Do októbra 2016 pôsobil ako predseda čiernohorskej vlády, po odchode z tohto postu síce nezastáva žiadnu verejnú funkciu, ale i tak je naďalej považovaný za "silného muža" krajiny.