Do areálu vily v Rangúne, kde býva Su Ťij, hodili zápalnú fľašu

V čase incidentu Aun Schan Su Ťij nebola vo svojej stráženej vile, ale nachádzala sa v budove parlamentu v hlavnom meste Nepjito.

Rangún 1. februára (TASR) - Do areálu rezidencie mjanmarskej političky Aun Schan Su Ťij v Rangúne vo štvrtok neznámy páchateľ hodil Molotovov koktejl. Médiá o tom informoval nemenovaný člen Národnej ligy za demokraciu (NLD), ktorej je Aun Schan Su Ťij líderkou.



V čase incidentu Aun Schan Su Ťij nebola vo svojej stráženej vile, ale nachádzala sa v budove parlamentu v hlavnom meste Nepjito. Zápalná fľaša, ktorú páchateľ hodil na pozemok, nespôsobila požiar. Incident si nevyžiadal zranenia a spôsobil len malé materiálne škody, uviedol hovorca mjanmarskej vlády. Prípadom sa zaoberá polícia.



Mjanmarská líderka v uvedenej rezidencii strávila celé roky v domácom väzení. Na slobodu ju vojenské vedenie krajiny prepustilo v roku 2010 a v roku 2015 jej strana NLD vyhrala parlamentné voľby.



Aun Schan Su Ťij, považovaná za symbol demokracie v Mjanmarsku, si vyslúžila kritiku zo zahraničia za spôsob, akým mjanmarské vedenie zaobchádza s menšinou moslimských Rohingov. Represie vládnych síl voči tejto menšine označuje OSN za etnické čistky. Aun Schan Su Ťij je i napriek tejto kritike vo svojej vlasti stále pomerne obľúbená.



Na protest proti mlčaniu a nevšímavosti Aun Schan Su Ťij sa americký diplomat Bill Richardson minulý týždeň vzdal svojho členstva v konzultačnej komisii vytvorenej v záujme riešenia situácie v Jakchainskom štáte na západe Mjanmarska, kde žili Rohingovia. Richardson na margo svojho nečakaného kroku - keďže býval človekom blízkym Aun Schan Su Ťij - vysvetlil, že je znepokojený "nedostatkom vodcovstva" u mjanmarskej líderky.



V rozhovore pre denník The New York Times Richardson uviedol, že Aun Schan Su Ťij porazila "arogancia moci". Podľa neho žije izolovaná v "bubline" a obklopená "pochlebovačmi, ktorí jej zahmlievajú realitu".



K hromadnému úteku moslimských Rohingov z Mjanmarska do susedného Bangladéša došlo po násilnostiach, ktoré vypukli v Jakchainskom štáte 25. augusta. Militanti patriaci k etnicko-náboženskej menšine Rohingov vtedy zaútočili na zhruba 30 policajných staníc. Mjanmarská armáda následne pristúpila k protiútoku na povstalcov. Vzájomné strety si vyžiadali stovky obetí na životoch, prevažne z radov vzbúrencov. Armáda a povstalci sa vzájomne obviňujú z brutality.