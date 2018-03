Do britského parlamentu doručili ďalšiu podozrivú zásielku

Balík, obsahujúci lepkavú tekutinu a islamofóbny list, otvorila jedna zo zamestnankýň parlamentu. Ženu preventívne hospitalizovali.

Londýn 13. marca (TASR) - Do budovy britského parlamentu v Londýne doručili v utorok ďalšiu podozrivú zásielku. Ide o tretí takýto prípad v priebehu dvoch dní, informovala televízia BBC.



Zásielka bola doručená do kancelárie labouristickej poslankyne Rupy Huqovej nachádzajúcej sa vo Westminsterskom paláci, v ktorom sídli parlament Spojeného kráľovstva. Kanceláriu po incidente uzavreli policajným kordónom.



Už v pondelok boli podobné podozrivé balíčky doručené iným dvom poslancom opozičnej Labouristickej strany, Mohammadovi Yasinovi a Rushanary Aliovej. Obe zásielky preskúmali experti Metropolitnej polície, ktorí ich vyhodnotili ako neškodné. Dve osoby boli v pondelok z preventívnych dôvodov prevezené do nemocnice.



Parlament v tejto súvislosti poslal e-mail všetkým svojim zamestnancom a vyzval ich na ostražitosť v prípade doručenia podozrivých zásielok.



Vo februári bola do jednej z kancelárií britského parlamentu doručená obálka s neškodným bielym práškom.