Do Francúzska prišlo 31 jezídiek a detí, ušli pred Islamským štátom

Paríž 8. augusta (TASR) - Tridsaťjeden jezídskych žien a ich detí, ktoré sa stali obeťami extrémistickej skupiny Islamský štát (IS), prišlo ako utečenci do Francúzska. Informovali o tom vo štvrtok francúzske orgány, píše agentúra DPA.



Ide o tretiu takúto skupinu utečencov, ktorí prišli do Francúzska po tom, ako prezident Emmanuel Macron vlani prisľúbil Nadii Muradovej - nositeľke Nobelovej ceny za mier z roku 2018 a aktivistke za práva jezídskych žien -, že jeho krajina poskytne útočisko stovke týchto rodín.



Muradová bola jednou z tisícov jezídskych žien a dievčat, ktoré uniesli a k sexuálnemu otroctvu donútili príslušníci Islamského štátu, keď sa v roku 2014 zmocnili časti územia Iraku, kde členovia tejto náboženskej menšiny žili.



Jezídky, ktoré porodili deti počas obdobia, keď boli sexuálnymi otrokyňami Islamského štátu, často čelia rozhodnutiu vzdať sa ich, ak chcú byť prijaté späť do vlastnej komunity. Mnohé z nich po vyslobodení z otroctva v IS uviazli v utečeneckých táboroch v Iraku po tom, čo bola tento rok dobytá posledná bašta územia ovládaného Islamským štátom v Sýrii.



Organizácia Spojených národov kategorizuje násilie páchané na komunite jezídov ako genocídu.



Viera tejto kurdsky hovoriacej menšiny - jezídizmus - je založená nielen na prvkoch islamu a kresťanstva, ale najmä na jarsanizme, starokurdskom náboženstve, ktoré historicky vychádza zo učenia staroperzského náboženského reformátora Zarathuštru zoroastrizmu.



Radikálni, ale aj umiernení moslimovia považujú jezídov dodnes za "vyznávačov diabla", pretože vraj nesprávne vykladajú určité prvky náboženstva. Aj toto je jeden z dôvodov ich prenasledovania zo strany šiitov, sunnitov, ale i Kurdov.