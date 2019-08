Do Grécka prišlo vyše 300 migrantov, Líbya zachytila loď s 270 ľuďmi

V sobotu zastavili 64 migrantov v mori pri ostrovoch Chios a Samothraki, oznámila pobrežná stráž po tom, ako v piatok prišlo do krajiny 258 migrantov.

Atény/Káhira 17. augusta (TASR) - Celkovo 322 migrantov zachytili od piatka do sobotňajšieho dopoludnia v Egejskom mori pri snahe dostať sa z Turecka na grécke ostrovy alebo grécku pevninu. S odvolaním sa na grécke úrady o tom informovala agentúra DPA.



V sobotu zastavili 64 migrantov v mori pri ostrovoch Chios a Samothraki, oznámila pobrežná stráž po tom, ako v piatok prišlo do krajiny 258 migrantov.



Niektorí sa dostali na grécku pevninu - pred prístavom Alexandrupoli v severnom Grécku zachytila pobrežná stráž 42 ľudí, ktorí podľa nej zrejme vyrazili na cestu na menšej lodi z tureckej rybárskej dediny Enez, vzdialenej len niekoľko kilometrov. Táto trasa je považovaná za menej nebezpečnú ako plavba cez úžiny medzi tureckým pobrežím a gréckymi ostrovmi vo východnej časti Egejského mora.



Pri ostrovoch Samos a Chios objavila pobrežná stráž v piatok 216 migrantov, ktorých dopravili do ostrovných registračných táborov. Tábory pre migrantov na gréckych ostrovoch sú značne preplnené, dopĺňa DPA.



Líbyjská pobrežná stráž medzitým podľa agentúry AP oznámila, že v Stredozemnom mori pri pobreží krajiny zachytila štyri plavidlá s 278 migrantmi smerujúcimi do Európy.



V sobotňajšom oznámení sa uvádza, že migrantov, medzi ktorými bolo 18 žien a dve deti, zastavili ešte v utorok pri viacerých záchranných operáciách severne od metropoly Tripolis, kam ich previezli do zadržiavacích centier.