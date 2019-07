Do jachty v Benátskej lagúne takmer narazila výletná loď

Keď posádka 50-metrovej jachty videla, že sa k nej blíži obrovská výletná loď, jej členovia rýchlo opustili palubu.

Rím 8. júla (TASR) - Veľká výletná loď Costa Deliziosa v nedeľu takmer narazila do jednej z jácht kotviacich v Benátskej lagúne v Taliansku, keď chcela vyplávať z prístavu. Príčinou bola búrka, ktorú sprevádzali silný vietor a krupobitie. Informovala o tom agentúra AP.



Spoločnosť Costa Crociere, ktorá loď vlastní, v nedeľu vyhlásila, že 300-metrové plavidlo s kapacitou 3800 pasažierov zasiahol "silný a nečakaný prúd vetra".



Keď posádka 50-metrovej jachty videla, že sa k nej blíži obrovská výletná loď, jej členovia rýchlo opustili palubu.



Lodivod s pomocou troch remorkérov loď odtiahli od jachty kotviacej v prístave a zabránili tak nárazu. Loď po úspešnom manévri vyrazila na plavbu smerom do južného Talianska.



Nehoda sa stala približne mesiac po tom, ako v kanáli Giudecca došlo ku kolízii medzi 13-poschodovou loďou MSC Opera s luxusným plavidlom, pričom štyria turisti utrpeli ľahšie zranenia. V Benátkach následne za zákaz vstupu veľkých lodí do prístavu demonštrovali tisícky ľudí.