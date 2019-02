Do Kolumbie prebehlo už vyše 100 venezuelských vojakov

K prebehnutiam došlo po to, ako venezuelský opozičný líder Juan Guaidó vyzval vojakov, aby opustili armádu venezuelského prezidenta Nicolása Madura, pridali sa na stranu opozície.

Cúcuta 24. februára (TASR) - Vyše 100 venezuelských vojakov už dezertovalo z armády a prebehlo do susednej Kolumbie. S odvolaním sa na tamojšie imigračné úrady o tom v nedeľu informovala agentúra AFP.



K prebehnutiam došlo po to, ako venezuelský opozičný líder Juan Guaidó vyzval vojakov, aby opustili armádu venezuelského prezidenta Nicolása Madura, pridali sa na stranu opozície a pomohli mu do krajiny dostať potrebnú humanitárnu pomoc.



Generálny tajomník OSN António Guterres v nedeľu povedal, že je "šokovaný a zarmútený" úmrtiami civilistov, ku ktorým došlo v sobotu pri zrážkach opozičných demonštrantov snažiacich sa dostať do krajiny cez hranice humanitárnu pomoc s venezuelskou armádou, ktorá reagovala slzotvorným plynom a streľbou.



Agentúra AFP informuje, že neďaleko brazílskych hraníc s Venezuelou dosiaľ zahynuli dvaja ľudia, zatiaľ čo pri potýčkach pri kolumbijských hraniciach sa zranilo asi 285 ľudí.



Guterres vyzval všetky strany na zmiernenie napätia a vynaloženie "všetkých síl na to, aby sa predišlo ďalšej eskalácii" a použitiu násilia. Za žiadnych okolností nesmie podľa neho dochádzať k použitiu "smrtiacej sily".



Agentúra AP medzičasom informovala, že medzi príslušníkmi venezuelskej národnej gardy a demonštrantami vypukli v nedeľu pri hraniciach s Brazíliou nové potýčky.



Desiatky Venezuelčanov, ktorí sa zhromaždili pri brazílskom pohraničnom meste Pacaraima, začali cez uzavretú hranicu na venezuelských vojakov hádzať kamene, na čo tí reagovali streľbou a slzotvorným plynom.