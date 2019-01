Do Líbye vrátili 140 migrantov, UNHCR hovorí o neľudských podmienkach

Od januára sa v Stredozemnom mori utopilo viac než 200 ľudí a aj napriek krutej zime a veľkému nebezpečenstvu sa na pobrežie Európy dostalo 4507 ďalších.

Ženeva 22. januára (TASR) - Viac ako 140 utečencov a migrantov, ktorých vo vodách Stredozemného mora vyzdvihla posádka lode Lady Sham, vyložili na pevninu v líbyjskom prístave Misuráta, odkiaľ ich previezli do zadržiavacích táborov. S odvolaním sa na utorňajšie vyhlásenie Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) o tom informovala agentúra Reuters.



"V kontexte súčasnej Líbye, kde prevládajú násilie a všadeprítomné zneužívanie ľudských práv, by do tejto krajiny nemali byť vracaní žiadni utečenci alebo migranti," povedal na brífingu hovorca UNHCR Charlie Yaxley.



Úrad OSN podľa jeho slov odsudzuje "politikárčenie" niektorých európskych štátov, ktoré humanitárnym organizáciám zakázali podnikať misie zamerané na záchranu migrantov na mori.



Ľudskoprávne organizácie uvádzajú, že vracanie migrantov späť do Líbye je v rozpore s medzinárodným právom, lebo v tejto krajine im hrozí riziko zneužívania a mučenia.



Talianska vláda zaujala nekompromisný postoj a nedovoľuje lodiam s migrantmi pristávať na južnom pobreží Talianska. Táto blokáda zapríčinila, že počet utečencov využívajúcich trasu z Líbye smerom na Sicíliu poklesol. Zvýšil sa však počet obetí na morskom úseku medzi Talianskom a Líbyou.