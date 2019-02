Do Moskvy príde venezuelská viceprezidentka

Rodríguezová sa plánuje stretnúť so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Majú diskutovať aj o koordinácii akcií zameraných na zastavenie akýchkoľvek pokusov o začatie vojny proti Venezuele.

Ženeva 27. februára (TASR) - Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová navštívi v piatok 1. marca Moskvu, kde bude diskutovať o situácii vo svojej krajine. Oznámil to v stredu v Ženeve venezuelský minister zahraničných vecí Jorge Arreaza.



Podľa jeho slov sa Rodríguezová plánuje stretnúť so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Majú diskutovať o "koordinácii akcií zameraných na zastavenie akýchkoľvek pokusov o začatie vojny proti Venezuele" a o "ochrane zásad OSN spolu s Ruskom, ako aj o spoločných projektoch", uviedol Arreaza, ktorého citovala agentúra TASS.



Na otázku týkajúcu sa žiadosti vlády venezuelského prezidenta Nicolása Madura o vojenskú pomoc z Moskvy, Arreaza zdôraznil úlohu vojensko-technickej spolupráce medzi oboma krajinami. "V budúcnosti sa bude ďalej rozvíjať," dodal.



Arreaza ešte predtým v stredu navrhol nadviazanie priamych rokovaní medzi prezidentom Nicolásom Madurom a jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, čo by malo prispieť k zmierneniu súčasnej krízy vo Venezuele. Vyjadril sa tak vo vystúpení na pôde Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve, uviedla agentúra AFP.



Spojené štáty majú vedúcu úlohu v diplomatickej kampani na podporu vodcu venezuelskej opozície a predsedu parlamentu Juana Guaidóa, ktorý sa vyhlásil v januári za dočasného prezidenta, čo následne uznalo približne 50 krajín sveta.



Guaidó svoj postup odôvodnil tým, že opätovné zvolenie socialistu Madura vo vlaňajších prezidentských voľbách bolo protiprávne. Washington požiadal o dodávky humanitárnej pomoci, ktoré sa Madurova vláda snaží zastaviť pomocou armády.



Maduro obviňuje Spojené štáty, že chcú túto pomoc zneužiť ako politický nástroj na jeho zosadenie. Hospodárske problémy svojej krajiny pripisuje americkým sankciám.