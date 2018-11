Do nevadskej snemovne zvolili mŕtveho kandidáta, majiteľa nevestincov

Republikána Dennisa Hofa, majiteľa niekoľkých verejných domov, našli mŕtveho minulý mesiac. Vo voľbách však dostal podporu 68 percent voličov vo svojom okrsku.

Washington 7. novembra (TASR) - Obyvatelia vidieckeho, prevažne republikánskeho volebného okrsku v americkom štáte Nevada si v utorkových voľbách zvolili do tamojšieho štátneho parlamentu radšej mŕtveho muža ako demokratickú kandidátku.



Republikána Dennisa Hofa, majiteľa niekoľkých verejných domov, našli mŕtveho minulý mesiac. Vo voľbách však dostal podporu 68 percent voličov vo svojom okrsku. Zákon umožňuje, aby úrady vybrali za jeho nástupcu iného republikána. Rozhodnú o tom traja komisári z troch okresov jeho volebného okrsku, informovali noviny Las Vegas Review-Journal.



Hofa, ktorý sa sám označoval za "Trumpa z Pahrumpu", obvinili jeho dve bývalé zamestnankyne zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia. Hof tieto obvinenia popieral.



Zomrel vo svojom nevestinci Love Ranch 16. októbra. Večer predtým oslavoval svoje 72. narodeniny na politickom zhromaždení v hoteli a kasíne s názvom Pahrum Nugget. V oslavách pokračoval vo verejnom dome v spoločnosti rapera Flavora Flava a pornoherca Rona Jeremyho, ktorý ho našiel nasledujúce ráno mŕtveho.



Hof zomrel v tom istom nevestinci, kde sa v októbri 2015 predávkoval bývalý známy basketbalový hráč Lamar Odom. Ten upadol do kómy, ale prežil, pripomína agentúra DPA s odvolaním sa na časopis New Yorker.