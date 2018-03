Do Pekingu prišiel vlak vezúci predstaviteľa KĽDR, možno aj vodcu Kima

Čína je dlhodobo najdôležitejším spojencom a diplomatickým ochrancom KĽDR, vzťahy oboch krajín však v poslednej dobe naštrbilo napätie ohľadom severokórejského jadrového programu.

Peking 27. marca (TASR) - Do čínskej metropoly Peking dorazil v pondelok vlak prevážajúci zrejme vysokopostaveného severokórejského činiteľa, uviedli japonské média. Agentúra Bloomberg s odvolaním sa na tri nemenované osoby, oboznámené so situáciou, informovala, že ide dokonca o samotného vodcu KĽDR Kim Čong-una.



Čína je dlhodobo najdôležitejším spojencom a diplomatickým ochrancom KĽDR, vzťahy oboch krajín však v poslednej dobe naštrbilo napätie ohľadom severokórejského jadrového programu.



Kim Čong-un podľa oficiálnych informácií od svojho nástupu k moci, ku ktorému došlo pred siedmimi rokmi, z KĽDR ani raz nevycestoval, informovala stanica BBC.



K správe o jeho údajnej návšteve v Číne sa doposiaľ nik oficiálne nevyjadril, pričom Biely dom uviedol, že ju nemôže potvrdiť. Ak by však k ceste skutočne došlo, bola by vnímaná ako výrazné zlepšenie diplomatických vzťahov zo strany KĽDR.



"(Juhokórejská) vláda úzko komunikuje s relevantnými krajinami a monitoruje situáciu," povedal v pondelok na margo medializovaných správ hovorca juhokórejskej vlády.



Na záberoch súkromnej japonskej televízie Nippon je vlak so zeleným vozňom a žltými horizontálnymi čiarami, nápadne pripomínajúci ten, ktorý pri svojej návšteve Pekingu v roku 2011 použil otec a predchodca súčasného vodcu KĽDR - Kim Čong-il.



Stanica BBC v tejto súvislosti pripomenula, že aj Kim Čong-ilove návštevy v Číne boli potvrdené až po ich skončení a vodcovom odchode. Manažér obchodu pred železničnou stanicou v Pekingu zase popísal neobvyklé scény, ktoré sa na mieste v pondelok popoludní odohrali. Samotná stanica bola podľa jeho slov uzavretá a pred ňou bolo množstvo policajtov.



Polícia podľa agentúry Reuters zároveň odkláňala ľudí z pekinského Námestia nebeského pokoja (Tchien-an-men), čo obvykle značí, že vo Veľkej sále ľudu prebieha stretnutie vysokopostavených hodnostárov. Agentúra si tiež všimla kolónu automobilov, ktorá z tohto miesta odchádzala v sprievode policajtov.



Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho v marci absolvoval trojdňovú návštevu Švédska, pričom sa nakrátko stretol aj so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom.



Štokholmské rokovania mohli pripraviť pôdu pre zamýšľanú schôdzku amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorá by sa mala odohrať v máji, avšak jej presný termín ešte nepadol. Kim Čong-un sa má na budúci mesiac stretnúť aj s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom.