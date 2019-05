Do predčasných volieb na Ukrajine ide aj Saakšviliho Hnutie nových síl

Výnosom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vrátili v utorok Saakašvilimu ukrajinské občianstvo. Saakašvili následne oznámil, že do Kyjeva priletí v stredu o 17.15 h miestneho času.

Kyjev 29. mája (TASR) - Ukrajinské Hnutie nových síl bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho ide do predčasných parlamentných volieb, ktoré sa na Ukrajine uskutočnia 21. júla. Podľa agentúry TASS o tom v stredu informoval jeden z vodcov hnutia David Sakvarelidze.



"Áno, my ako strana ideme do týchto volieb a budeme v nich obhajovať filozofiu a projekty, ktoré chceme uskutočniť ako politická sila," uviedol Sakvarelidze v rozhovore pre spravodajský server Apostrof (apostrophe.ua).



Vysvetlil, že "naša účasť vo voľbách v súčasnosti nie je naším želaním, (ale) je to povinnosť voči našim voličom, ktorí od nás čakajú postupnosť krokov."



Sakvarelidze dodal, že pre účasť v predvolebnej kampani je nutné, aby Saakašvili pricestoval na Ukrajinu.



Výnosom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vrátili v utorok Saakašvilimu ukrajinské občianstvo. Saakašvili následne oznámil, že do Kyjeva pricestuje lietadlom v stredu o 17.15 h miestneho času.



TASS informoval, že Saakašvili na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook dostal vo Varšave doklad potrebný pre návrat na Ukrajinu.