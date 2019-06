Do Španielska pricestovala rodina lídra venezuelskej opozície Lópeza

Lopéz je podľa španielskeho ministerstva zahraničných vecí naďalej hosťom na španielskej ambasáde v Caracase, informuje agentúra AP.

Madrid 5. júna (TASR) - Manželka a dcéra popredného venezuelského opozičného aktivistu Leopolda Lópeza pricestovali do španielskej metropoly Madrid z venezuelského Caracasu, kde im dosiaľ poskytovalo útočisko španielske veľvyslanectvo.



S odvolaním sa na utorkové vyhlásenie španielskej vlády o tom informovala agentúra AFP.



Lilian Tintoriová s dcérou sú podľa tohto vyhlásenia vo "výbornom zdravotnom stave".



Do Madridu sa "rozhodli prísť po tom, ako odišli zo sídla španielskej ambasády vo Venezuele, kde boli hosťami". Bližšie podrobnosti k ich prípadu Madrid neposkytol.



Tintoriová sa s manželom Leopoldom Lópezom a ich spoločnou dcérou uchýlila na španielske veľvyslanectvo 30. apríla po tom, ako Lópeza oslobodili z domáceho väzenia vojaci verní venezuelskému opozičnému lídrovi Juanovi Guaidóovi, ktorého snaha o vojenské povstanie proti socialistickému prezidentovi Nicolásovi Madurovi však bola ešte v ten istý deň potlačená.



Lopéz bol v domácom väzení za to, že v roku 2014 viedol pouličné protivládne protesty. Keď ho Guaidóovi vojaci z väzenia oslobodili a ich snaha o povstanie bola potlačená, požiadal, aby jemu a jeho rodine poskytla útočisko čílska ambasáda vo venezuelskej metropole Caracas. Neskôr sa rozhodol, že sa uchýli na tamojšie španielske veľvyslanectvo.



Lopéz je podľa španielskeho ministerstva zahraničných vecí naďalej "hosťom" na španielskej ambasáde v Caracase, informuje agentúra AP.



Madrid tohto aktivistu odmieta vydať venezuelským úradom, pričom sa odvoláva na medzinárodné právo, podľa ktorého sú diplomatické rezidencie nedotknuteľné.