Do svojich domovov v provincii Dará sa vrátilo vyše 200.000 Sýrčanov

Sýrske vládne jednotky podporované ruskými bojovými lietadlami začali s rozsiahlou pozemnou i vzdušnou ofenzívou voči povstalcom v provincii Dará, blízko hraníc s Jordánskom, v polovici júna.

Bejrút 9. júla (TASR) - Viac ako 200.000 Sýrčanov, ktorí za uplynulé týždne ušli z provincie Dará na juhu Sýrie, sa vrátilo do svojich domovov. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na údaje mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Podľa zverejneného vyhlásenia sa títo obyvatelia predtým obávali odvety zo strany vládnych síl. Do svojich domovov na juhu krajiny sa vrátili po tom, ako im Rusi zaručili bezpečný návrat.



Sýrske vládne jednotky podporované ruskými bojovými lietadlami začali s rozsiahlou pozemnou i vzdušnou ofenzívou voči povstalcom v provincii Dará, blízko hraníc s Jordánskom, v polovici júna.



Podľa odhadov SOHR v dôsledku ofenzívy vládnych síl a ich spojencov svoje domovy na juhu Sýrie opustilo vyše 320.000 Sýrčanov. Tí sa uchýlili do provizórnych táborov neďaleko hraníc s Jordánskom, ako aj v Golanských výšinách.



Humanitárny pracovník OSN v Jordánsku uviedol, že na hlavnom hraničnom priechode s Jordánskom sa stále nachádza približne 200 sýrskych vysídlencov.



Vodcovia povstaleckých skupín v provincii Dará súhlasili v piatok s prímerím a odovzdali väčšiu časť svojich zbraní. Sýrske vládne sily ovládli v piatok aj hraničný priechod Nasíb v provincii Dará, ktorý viac ako tri roky kontrolovali povstalci. Sýrska štátna tlačová agentúra SANA uviedla, že ovládnutie priechodu Nasíb sa udialo po dosiahnutí dohody medzi povstalcami a ruskými sprostredkovateľmi s cieľom ukončiť boje v južnej Sýrii.