Do Turecka prišlo od januára takmer 30.000 Afgancov

Ankara navyše začala s výstavbou hraničného oplotenia pozdĺž spoločných hraníc s Iránom, ktorý migranti využívajú ako tranzitnú krajinu.

Istanbul 25. apríla (TASR) - Celkovo 29.899 Afgancov vstúpilo do Turecka od začiatku tohto kalendárneho roka. Oznámil to v stredu turecký minister vnútra Süleyman Soylu, ktorého slová priniesla turecká tlačová agentúra Anadolu.



Vlani podľa Soyla zaevidovali v Turecku príchod 45.000 Afgancov. V roku 2018 turecké bezpečnostné zložky zadržali viac než 1000 osôb podozrivých z pašovania ľudí, dodal minister.



Ako doplnila tlačová agentúra DPA, Turecko odštartovalo v apríli proces deportácií stoviek Afgancov, ďalšie stovky by mali turecké úrady deportovať v nasledujúcom období.



Ankara navyše začala s výstavbou hraničného oplotenia pozdĺž spoločných hraníc s Iránom, ktorý migranti využívajú ako tranzitnú krajinu.



Turecko, ktoré na svojom území eviduje vyše tri milióny prevažne sýrskych utečencov, už podobné oplotenie vybudovalo na hraniciach so Sýriou.