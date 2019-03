Do USA prichádzajú porodiť svoje deti každý rok stovky Rusiek

Rusky, ktorých cieľovou destináciou je často Florida, zaplatia sprostredkovateľom nemalú sumu v rozpätí od 20.000 do 50.000 dolárov.

Miami 22. marca (TASR) - Každoročne pricestujú do Spojených štátov stovky tehotných Rusiek, aby tam priviedli na svet svoje dieťa. Ich cieľom je, aby ich dcéra či syn získali americké občianstvo a mohli tak neskôr využívať výhody, ktoré z toho vyplývajú. Napísala to v piatok agentúra AP.



Rusky, ktorých cieľovou destináciou je často Florida, zaplatia sprostredkovateľom nemalú sumu v rozpätí od 20.000 do 50.000 dolárov. Tí im za to vybavia cestovné doklady, ubytovanie a pobyt v nemocnici.



Hoci sa objavilo niekoľko prípadov, keď polícia pre podozrenia z podvodov s vízami či daňových únikov zatkla riaditeľov agentúr zameraných na pôrodnú turistiku, je cestovanie do USA za účelom pôrodu legálne.



Podľa amerického Centra pre imigračné štúdie (CIS), ktoré sa zasadzuje za prísnejšie imigračné zákony, porodilo v USA v roku 2012 približne 36.000 cudziniek, ktoré potom zo Spojených štátov odišli.



Súčasťou vlny "pôrodnej turistiky" v USA je aj množstvo žien z Číny a Nigérie, dopĺňa AP.



Ročne využije služby jednej zo spoločností, ktorá sprostredkúva pôrodnú turistiku v Miami, 150 ruských rodín. Jej riaditeľ dodáva, že len v tejto oblasti pritom pôsobí 30 podobných firiem.