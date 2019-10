Do vedenia Interpolu zasadne česká policajtka

Santiago/Praha 19. októbra (TASR) - Viceprezidentkou Interpolu pre Európu bude nasledujúce tri roky česká policajtka Šárka Havránková. S odvolaním sa na oznámenie Interpolu o tom informoval český spravodajský portál Novinky.cz.



Havránková je tak prvou českou policajtkou v histórii, ktorá zasadne do vedenia tejto medzinárodnej policajnej organizácie. Havránkovú zvolili v piatok delegáti zjazdu Interpolu v čilskom hlavnom meste Santiago.



Havránková pôsobí na českom policajnom prezídiu na pozícii vedúcej odboru medzinárodnej policajnej spolupráce.



"Pre českú políciu je to obrovská pocta a dôkaz toho, že práca našich policajtov má odozvu na medzinárodnej scéne. Je to historická chvíľa a česť pre celú Českú republiku," uviedol prezident Polície ČR Jan Švejdar, ktorý Prahu na zasadnutí v Čile zastupuje.



Témami tohtoročného zasadnutia v Santiagu, na ktorom sa zišli zástupcovia bezpečnostných zborov zo 194 krajín, sú predovšetkým aktuálne bezpečnostné hrozby, budúce výzvy v boji s terorizmom a organizovaným zločinom, priblížila hovorkyňa policajného prezídia Kateřina Rendlová.