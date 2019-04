Do Venezuely dorazila dodávka humanitárnej pomoci od Červeného kríža

Vo Venezuele sa vo februári zhoršila politická, hospodárska a humanitárna kríza, ktorá vyplynula zo znovuzvolenia prezidenta Madura.

Caracas 16. apríla (TASR) - Prvá dodávka humanitárnej pomoci od Červeného kríža dorazila v utorok do Venezuely. Stalo sa tak po tom, ako to schválila vláda prezidenta Nicolása Madura, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa.



Dodávka obsahuje lieky a zdravotnícky materiál, ktorý obyvatelia naliehavo potrebujú, uviedol predstaviteľ pod podmienkou anonymity.



Vo Venezuele sa vo februári zhoršila politická, hospodárska a humanitárna kríza, ktorá vyplynula zo znovuzvolenia prezidenta Madura. Proti nemu protestovala opozícia a aj verejnosť.



Podľa dohody, o ktorej Maduro informoval minulý týždeň, humanitárnu pomoc bude v krajine distribuovať Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK).



Maduro však naďalej odmieta tvrdenia, že súčasná situácia vo Venezuele môže byť označovaná za humanitárnu krízu. Domnieva sa preto, že aj spolupráca s MVČK by sa mala začať "bez grotesknej politizácie" a v podmienkach "rovnosti a rešpektu".



Venezuelský prezident oznámil súhlas svojej vlády po tom, ako delegácia MVČK vedená jeho prezidentom Petrom Maurerom absolvovala niekoľkodňovú návštevu Venezuely.



Prívrženci vodcu venezuelskej opozície Juana Guaidóa, ktorý sa vyhlásil za dočasného prezidenta krajiny a v tejto funkcii ho uznáva viac ako 50 krajín sveta, sa koncom februára pokúšali dopraviť na územie Venezuely niekoľko ton humanitárnej pomoci.



Humanitárna pomoc čakala na prevoz v pohraničí Kolumbie a Brazílie, ako aj na holandskom ostrove Curacao. Venezuelská vláda však na hraniciach vybudovala zátarasy a hliadky kamiónom nedovolili vstúpiť na venezuelské územie.



Pokusy o prepravu humanitárnej pomoci vtedy Maduro odsúdil ako zámienku s cieľom vytvoriť podmienky pre vojenskú intervenciu zo zahraničia.



Podľa odhadov Organizácie Spojených národov (OSN) až štvrtina z 30 miliónov obyvateľov Venezuely potrebuje okamžitú humanitárnu pomoc, pričom 3,7 milióna Venezuelčanov trpí podvýživou a najmenej 22 percent detí do päť rokov je chronicky podvyživených.