Do Venezuely dorazila dodávka humanitárnej pomoci od Červeného kríža

Caracas 18. júna (TASR) - Druhá dodávka humanitárnej pomoci od Červeného kríža dorazila v pondelok do Venezuely. Dodávka určená pre tamojšie nemocnice, ktorá obsahuje aj 24 ton zdravotníckeho materiálu a generátory poskytnuté Panamou, má pomôcť pri riešení súčasnej vážnej humanitárnej krízy v krajine. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Venezuelský Červený kríž vo vyhlásení uviedol, že dostal "lieky, zdravotnícky materiál a generátory", ktoré budú v krajine zažívajúcej najhoršiu krízu v jej moderných dejinách distribuovať do nemocníc.



Spravodajca AFP potvrdil, že šesť kamiónov so zásielkou humanitárnej pomoci dorazilo do skladiska Červeného kríža v Caracase.



Cieľom zmienenej dodávky je zmierniť vážny nedostatok liekov a zdravotníckeho materiálu vo Venezuele, ktorá už viac ako štyri roky zažíva recesiu a hyperinfláciu poznačené nedostatkom základných potrieb, ako sú potraviny a lieky.



Socialistický prezident Nicolás Maduro povolil v apríli vstup prvej dodávky humanitárnej pomoci po podpise dohody s Medzinárodným výborom Červeného kríža (MVČK).



Prívrženci vodcu venezuelskej opozície Juana Guaidóa, ktorý sa vyhlásil za dočasného prezidenta krajiny a v tejto funkcii ho uznáva viac ako 50 krajín sveta, sa koncom februára neúspešne pokúsili dopraviť na územie Venezuely niekoľko ton humanitárnej pomoci.



Podľa odhadov Organizácie Spojených národov (OSN) až štvrtina z 30 miliónov obyvateľov Venezuely potrebuje okamžitú humanitárnu pomoc, pričom 3,7 milióna Venezuelčanov trpí podvýživou a najmenej 22 percent detí vo veku do päť rokov je chronicky podvyživených.



MVČK varoval, že humanitárna pomoc problémy v tejto krízou zmietanej latinskoamerickej krajine nevyrieši.