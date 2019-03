Dobrovoľníčky z organizácie na pomoc migrantom dostali trest

Odsúdené ženy pracovali pre organizáciu No More Deaths.

Phoenix 4. marca (TASR) - Americký federálny sudca odsúdil minulý piatok štyri ženy na 15 mesiacov podmienečne, a každej z nich udelil pokutu 250 dolárov (takmer 220 eur) po tom, ako ich obvinili z toho, že pre migrantov prekračujúcich hranice medzi USA a Mexikom nechávali na hraniciach nádoby s vodou a konzervy s fazuľou. Informácie priniesla v pondelok spravodajská stanica ABC News.



Štvoricu žien - Natalie Hoffmanovú, Oona Holcombovú, Madeline Huseovú a Zaachilu Orozco-McCormickovú, uznali v januári za vinné z nepovoleného šoférovania vozidla v chránenej oblasti Cabeza Prieta National Wildlife Refuge v juhozápadnej Arizone. Usvedčili ich aj z nelegálneho vstupu do tejto oblasti.



"Kríza na hraniciach v tejto krajine je otázkou života a smrti," uviedla Huseová po vyhlásení rozsudku vo vyhlásení organizácie No More Deaths (Už žiadne ďalšie úmrtia), ktorá zachraňuje životy migrantov snažiacich sa nelegálne prekročiť hranice medzi USA a Mexikom.



"Dejiny nebudú priaznivé k tým, ktorí stoja na zlej strane. Naša pohraničná polícia aj naďalej vytláča ľudí do odľahlých a nebezpečných častí púšte," dodala.



Americký prezident Donald Trump vyhlásil 15. februára stav núdze na americko-mexickej hranici, čím si chce zaistiť dostatok financií na výstavbu pohraničného múru, ktorá patrila k jeho hlavným predvolebným sľubom.