Dočasne zablokovali Trumpov plán ukončiť program na ochranu imigrantov

Sudca William Alsup rozhodol v utorok v San Franciscu o dočasnom zablokovaní na základe piatich žalôb, z ktorých jednu podal štát Kalifornia.

Washington 10. januára (TASR) - Americký federálny sudca dočasne zablokoval rozhodnutie administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa ukončiť program známy pod skratkou DACA, chrániaci pred vyhostením státisíce mladých ľudí, ktorých priviedli do Spojených štátov nelegálne ešte ako deti. Informovala o tom agentúra AP.



Sudca William Alsup rozhodol v utorok v San Franciscu o dočasnom zablokovaní na základe piatich žalôb, z ktorých jednu podal štát Kalifornia. Program DACA bude podľa tohto rozhodnutia v platnosti, kým sa o ňom bude rozhodovať na súde.



Verdikt zaznel len niekoľko hodín po tom, ako sa Trump v Bielom dome stretol so skupinou kongresmanov ako z Demokratickej, tak i Republikánskej strany, aby s nimi diskutoval práve o programe DACA.



Trump ešte v septembri oznámil, že program DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), ktorý spustil jeho demokratický predchodca v úrade Barack Obama, postupne ukončí. Kongresu však zároveň dal šesť mesiacov na to, aby vypracoval právne predpisy, ktoré by program nahradili.



Program DACA umožňoval takmer 800.000 mladým prisťahovalcom, pre ktorých sa v Spojených štátoch vžilo označenie rojkovia (dreamers), získať odklad vyhostenia a možnosť legálne v hostiteľskej krajine pracovať.



Barack Obama počas pôsobenia v prezidentskej funkcii zastával názor, že tzv. rojkovia by nemali byť vyhostení. Pre svoje názory však nemal dostatočnú podporu Kongresu, a tak sa v roku 2012 rozhodol tento problém vyriešiť prezidentským dekrétom. Trump proti tomuto nariadeniu v minulosti ostro brojil a tvrdil, že ho spolu s inými Obamovými dekrétmi zruší.