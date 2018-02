V Španielsku demonštrovali dôchodcovia: Žiadali vyššie penzie

Najväčšie protesty sa konali vo veľkých mestách ako Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla a Madrid.

Madrid 22. februára (TASR) - Dôchodcovia demonštrovali vo štvrtok po celom Španielsku - žiadali vyššie penzie a vyzvali úrady, aby zaistili financie do sociálneho zabezpečenia.



Najväčšie protesty sa konali vo veľkých mestách ako Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla a Madrid. V tomto hlavnom meste tisíce ľudí pri vchode do parlamentu skandovali "Zlodeji! Zlodeji!". Blokovali pritom aj dopravu a stáli tvárou v tvár radom policajtov.



Pokriky boli namierené aj proti vláde premiéra Mariana Rajoya, vedenej konzervatívcami, uviedla agentúra DPA.



Protestujúci niesli pútače s nápisom, že tohtoročné zvýšenie penzií o 0,25 percenta je "mizerné" a nedrží krok s infláciou.



Organizátori demonštrácií, vrátane najväčších zamestnaneckých odborov v Španielsku, oficiálne odovzdali v parlamente petíciu vyzývajúcu politické strany, aby prestali blokovať zmeny v zákonoch o penziách.



Odborníci vyjadrili obavy o udržateľnosť vyplácaných dôchodkov v starnúcom Španielsku, keďže do štátnej sociálnej poisťovne prispieva menej pracujúcich, napísala tlačová agentúra AP.