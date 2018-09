Dodik obvinil ambasády USA a Británie zo zasahovania do kampane

Ako je známe, bosnianskosrbský prezident Milorad Dodik sa v týchto voľbách uchádza o zvolenie do trojčlenného prezídia Bosny a Hercegoviny.

Sarajevo/Banja Luka 26. septembra (TASR) - Bosnianskosrbský prezident Milorad Dodik obvinil desať dní pred prezidentskými a parlamentnými voľbami v Bosne a Hercegovine ambasády Spojených štátov a Veľkej Británie v Sarajeve zo zasahovania do predvolebnej kampane.



Podľa jeho slov pre srbskú televíznu stanicu Prva sa na ľudí z jeho kandidátky vytvára nátlak, aby ho nepodporili vo voľbách. Funkcionárom jeho Zväzu nezávislých sociálnych demokratov sa niekto vyhráža trestným konaním, ak budú hlasovať za neho, povedal Dodik bez predloženia akýchkoľvek dôkazov pre tieto tvrdenia.



Ako je známe, bosnianskosrbský prezident sa v týchto voľbách uchádza o zvolenie do trojčlenného prezídia Bosny a Hercegoviny. Jeho hlavným rivalom vo voľbách je súčasný člen prezídia krajiny Mladen Ivanič.



Milorad Dodik, ktorý je, ako pripomína tlačová agentúra APA, známy svojimi separatistickými tendenciami, už pred mesiacmi avizoval, že v prípade volebného úspechu sa nepresídli do "blízkovýchodného" Sarajeva - narážajúc tak na tamojšiu štvrť so sídlami bosnianskych vládnych inštitúcií, ktorá je súčasťou moslimsko-chorvátskej Federácie Bosny a Hercegoviny.