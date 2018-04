Dohoda Izraela s OSN o presídlení časť afrických migrantov sa odkladá

Podľa izraelského ministerstva vnútra v súčasnosti žije v krajine približne 42.000 afrických prisťahovalcov.

Jeruzalem 3. apríla (TASR) - Izraelská vláda odložila realizáciu dohody s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), v rámci ktorej sa malo presídliť vyše 16.000 afrických migrantov do západných krajín. Oznámil to v pondelok večer na Facebooku izraelský premiér Benjamin Netanjahu len niekoľko hodín po tom, ako tento plán sám predstavil, uviedla agentúra DPA.



Netanjahu zmenu postoja zdôvodnil tým, že chce "prehodnotiť" podmienky dohody s UNHCR a mieni vziať do úvahy aj kritické hlasy; tie podľa denníka Haarec zaznievali i od ministrov jeho pravicovej vlády. Premiér sa chystá stretnúť aj s obyvateľmi južných oblastí Tel Avivu, kde žije mnoho utečencov z afrických krajín, a následne dôjde k prehodnoteniu plánu.



Pôvodne Netanjahu oznámil, že Izrael sa s UNHCR dohodol na presťahovaní najmenej 16.250 utečencov prevažne z Eritrey a Sudánu v priebehu piatich rokov do západných štátov, medzi ktorými menoval Nemecko, Kanadu a Taliansko. Približne rovnakému počtu utečencov poskytne židovský štát na oplátku "oficiálny štatút" a na jeho území budú môcť zostať.



UNHCR síce dohodu potvrdil, ale zdroj z prostredia úradu OSN zároveň agentúru DPA informoval, že konkrétne cieľové štáty sa ešte len idú vyberať. O žiadosti na presídlenie utečencov z Izraela nič nevie ani nemecké ministerstvo vnútra. Podobne reagoval rezort talianskej diplomacie.



Podľa izraelského ministerstva vnútra v súčasnosti žije v krajine približne 42.000 afrických prisťahovalcov. Izrael však považuje väčšinu z nich za ekonomických migrantov a označuje ich za "votrelcov". Zrušená dohoda sa podľa UNHCR týka okolo 39.000 migrantov. Začiatkom januára vláda rozhodla, že tisíce Afričanov, ktorí nelegálne prišli do Izraela, majú možnosť dobrovoľne odísť do konca marca, pričom dostanú finančný príspevok v prepočte asi 2800 eur. Každý, kto odmietne, bude následne zadržaný.



Pôvodný plán vyvolal v krajine vlnu rozhorčenia najmä medzi ľudskoprávnymi a mimovládnymi organizáciami. V pondelok však Netanjahu oznámil, že "pre právne obmedzenia a politické problémy tretích krajín" bolo potrebné nájsť inú cestu a dohoda s UNHCR sa riadi medzinárodným právom.