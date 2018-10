Dohoda o brexite je podľa Mayovej stále dosiahnuteľná

Írsky premiér Leo Varadkar medzičasom varoval, že finalizácia dohody o brexite by sa mohla uskutočniť v novembri či dokonca až v decembri.

Londýn/Dublin 15. októbra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová v pondelok povedala, že dohoda o tzv. brexite medzi Londýnom a Bruselom je stále "dosiahnuteľná", a to i napriek mŕtvemu bodu, v ktorom sa ocitla pre otázku hranice medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



"Nemôžeme dovoliť, aby nás tento spor obral o vyhliadku dobrej dohody a ponechal nás bez dohody, čo je výsledok, aký si nikto neželá," povedala Mayová podľa agentúry Reuters poslancom britského parlamentu. Podľa premiérky nie sú Británia a EÚ pri rokovaniach od seba také vzdialené, pričom "obrys dohody" je jasný už vo väčšine oblastí, rozpor však pretrváva v otázke írskej hranice.



Predstavitelia EÚ trvajú na tom, že nesmie vzniknúť režim tzv. tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou. Brusel si predstavuje možnosť zotrvania Severného Írska v colnej únii s EÚ, Londýn tento scenár vylúčil, Mayová však v pondelok uviedla, že obe strany teraz rokujú o "colnom riešení pre celé územie Spojeného kráľovstva", v rámci ktorého by Británia naďalej ostala colným partnerom EÚ. Londýn takéto riešenie vníma len ako dočasné.



Írsky premiér Leo Varadkar medzičasom varoval, že finalizácia dohody o brexite by sa mohla uskutočniť v novembri či dokonca až v decembri. Spochybnil pritom optimistické očakávania, že takúto dohodu sa podarí dosiahnuť ešte tento týždeň na summite EÚ v Bruseli.



"Niektorí ľudia sú optimistickí ohľadom dosiahnutia dohody o odstúpení... už tento týždeň. Vždy som tvrdil, že to je nepravdepodobné. Usudzujem, že november alebo december je pre dohodu najlepším časom," povedal Varadkar podľa denníka Irish Times v pondelok popoludní novinárom v Dubline.



"Pôvodným zámerom bol október - teraz sa to presunulo na november. Nechcem vytvárať zlý dojem tvrdením, že sa to presunulo na december, to nehovorím. Ak sa dopracujeme k dohode, možnosť mimoriadneho summitu (o brexite) v novembri zostáva otvorená. Ak dohodu mať (dovtedy) nebudeme, bude tu pravidelný summit v decembri," povedal ďalej írsky premiér.



Varadkar dodal, že výsledok "bez dohody" by bol "zlý" pre EÚ, avšak celkom katastrofický pre Spojené kráľovstvo. Vyjadril istotu, že britská vláda má dostatočnú motiváciu, aby neskončila "bez dohody".