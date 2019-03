Dôkazy voči Netanjahuovi zverejnia až po aprílových voľbách

Generálny prokurátor Avichaj Mandelblit vo februári oznámil, že na základe odporúčania polície plánuje Netanjahua obžalovať v troch korupčných kauzách.

Jeruzalem 12. marca (TASR) - Izraelský generálny prokurátor poskytne dôkazový materiál - týkajúci sa korupčných káuz izraelského premiéra Benjamina Netanjahua - až po aprílových parlamentných voľbách. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Generálny prokurátor Avichaj Mandelblit vo februári oznámil, že na základe odporúčania polície plánuje Netanjahua obžalovať v troch korupčných kauzách, a to zo spáchania podvodu, zneužitia právomocí a úplatkárstva. Podľa pozorovateľov to oslabilo premiérovu pozíciu v období predvolebnej kampane.



Izraelské ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že príslušný dôkazový materiál bude poskytnutý premiérovým právnikom až po predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa budú konať 9. apríla. Dôvodom sú obavy z možných únikov dokumentov do médií.



Vyšetrovacie spisy budú poskytnuté zúčastneným stranám až 10. apríla, teda deň po voľbách.



Ešte pred oficiálnym vznesením obžaloby bude mať Netanjahu možnosť vzniesť námietky na pojednávaní, ktoré sa podľa prokurátora uskutoční do 10. júla tohto roku. Samotný premiér všetky obvinenia odmieta a považuje ich za politicky motivovaný hon na čarodejnice.



Podľa vyšetrovateľov mal Netanjahu výmenou za protislužby podporovať regulačné opatrenia výhodné pre telekomunikačný gigant Bezeq, prijímať dary od bohatých podnikateľov a nezákonnými prostriedkami sa snažiť o zlepšenie svojho imidžu v izraelskej tlači.



V aprílových voľbách sa bude Netanjahu uchádzať už o piaty premiérsky mandát.