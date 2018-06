Donald Trump a vodca Kim Čong-un sa stretnú v hoteli Capella

Singapurský summit by mal byť prvým stretnutím úradujúcich lídrov oboch krajín.

Washington 5. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump a severokórejský vodca Kim Čong-un sa stretnú v singapurskom hoteli Capella. Schôdzka by sa mala uskutočniť 12. júna o 09.00 h miestneho času (03.00 h SELČ). Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na vyhlásenie Bieleho domu.



"AKTUALIZÁCIA: Miestom singapurského summitu prezidenta Spojených štátov bude hotel Capella na ostrove Sentosa. Ďakujeme našim skvelým singapurským hostiteľom za ich pohostinnosť," napísala v utorok na Twitteri hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.



Historický summit USA-KĽDR bol aj pôvodne naplánovaný na 12. júna, avšak Trump stretnutie zrušil vzhľadom na "nepriateľskú" rétoriku Pchjongjangu voči USA. Neskôr však dátum konania summitu Trump potvrdil. Singapurský summit by mal byť prvým stretnutím úradujúcich lídrov oboch krajín.



Americkí diplomati sa medzitým stretli so severokórejskými vyslancami v demilitarizovanej zóne (DMZ) medzi oboma Kóreami, zatiaľ čo iní americkí diplomati pricestovali do Singapuru so zámerom pripraviť pôdu pre nadchádzajúci summit.