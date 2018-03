Donald Trump mladší sa rozvádza s manželkou

Manželia Trumpoví uviedli, že práve deti ostanú aj po rozvode ich hlavnou prioritou.

New York 16. marca (TASR) - Syn súčasného amerického prezidenta Donald Trump mladší sa bude rozvádzať so svojou manželkou Vanessou Trumpovou. Rozpad 12-ročného manželstva potvrdila dvojica v spoločnom vyhlásení, z ktorého v piatok citovala agentúra AP.



Pár uviedol, že bude mať voči sebe i svojim rodinám "vždy obrovský rešpekt". AP priblížila, že obaja manželia majú zhodne 40 rokov, zosobášili sa v novembri 2005 a majú spolu päť detí - dve dcéry a troch synov.



Manželia Trumpoví uviedli, že práve deti ostanú aj po rozvode ich hlavnou prioritou. Spoločné vyhlásenie vydala dvojica len niekoľko hodín po tom, ako Vanessa Trumpová podala na súde v newyorskej štvrti Manhattan žiadosť o rozvod.



Prvý potomok sa bývalej modelke Vanesse a Donaldovi Trumpovi ml., ktorý je zároveň najstarším synom súčasného prezidenta USA, narodil v roku 2007. Donald Trump sa vďaka nemu stal starým otcom, a to o celé desaťročie skôr než sa stal americkým prezidentom.



Donald Trump ml. je ústrednou postavou jedného z hlavných bodov vyšetrovania Trumpových kontaktov s Ruskom vďaka stretnutiu, na ktorom sa v júni 2016 v newyorskom mrakodrape Trump Tower zišiel spoločne so zaťom amerického prezidenta Jaredom Kushnerom a bývalým šéfom prezidentovej kampane Paulom Manafortom s ruskou právničkou Natalijou Veseľnickou. Cieľom stretnutia malo byť údajne získanie kompromitujúcich informácií o volebnej súperke Donalda Trumpa, prezidentskej kandidátke za Demokratickú stranu Hillary Clintonovej.



Vanessa Trumpová otvorila ešte vo februári obálku s bližšie nespresneným bielym práškom adresovanú jej manželovi do ich bytu v newyorskej štvrti Manhattan. V dôsledku toho ju hospitalizovali, následne sa však ukázalo, že prášok neobsahoval nijakú nebezpečnú látku. Zo zaslania listu neskôr obvinili muža zo štátu Massachusetts.