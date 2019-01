Donald Trump navštívil hranicu USA s Mexikom

Jeden z príslušníkov bezpečnostných síl Trumpovi povedal, že väčšie percento zadržaných v posledných týždňoch zahŕňalo ľudí z iných častí sveta, než sú Mexiko či stredoamerické štáty.

Washington 11. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump navštívil vo štvrtok hranicu USA s Mexikom, informovala agentúra AP.



"Veľa zločinu v našej krajine je spôsobené tým, čo tadiaľto prichádza," poznamenal Trump stojac pri rieke Rio Grande oddeľujúcej americký štát Texas a Mexiko.



Jeden z príslušníkov bezpečnostných síl Trumpovi povedal, že väčšie percento zadržaných v posledných týždňoch zahŕňalo ľudí z iných častí sveta, než sú Mexiko či stredoamerické štáty. Hovoril o osobách z Pakistanu, Číny a Indie.



"Takže zadržali ľudí z Blízkeho východu a robia to po celý čas," povedal Trump novinárom.



"Či už je to oceľ, alebo betón, to je jedno. Potrebujeme bariéru," dodal americký prezident.



Vláda USA zažíva už tretí týždeň čiastočný shutdown (zastavenie financovania štátnych inštitúcií), spôsobený sporom okolo financovania bezpečnosti na južnej hranici vrátane plota na hraniciach s Mexikom.



Prezident požaduje na výstavbu plota 5,7 miliardy dolárov. Tvrdí, že plot sa zaplatí sám, lebo Spojeným štátom ušetrí náklady na bezpečnosť a nepriamo aj prostredníctvom novej obchodnej dohody s Kanadou i Mexikom.



Trump opustil v stredu rokovanie o financovaní múru na hraniciach s Mexikom po tom, ako mu jeho oponenti z Demokratickej strany povedali, že s týmto projektom nebudú súhlasiť.



Trump opísal situáciu na americko-mexickej hranici ako humanitárnu krízu a obvinil opozičných demokratov v Kongrese, že nechcú financovať bezpečnosť na hraniciach.



Prezident minulý týždeň dokonca pohrozil vyhlásením výnimočného stavu v pohraničnej oblasti, aby dosiahol výstavbu múru aj bez vyčlenenia financií Kongresom. Takéto opatrenie by bolo určite napadnuté na súde, keďže experti i demokratickí kongresnami zdôrazňujú, že situácia na americko-mexickej hranici nepredstavuje stav núdze.