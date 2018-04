D. Trump privítal v Bielom dome A. Merkelovú. Nechýbali vrúcne bozky

Pre hostku z Berlína je to od nástupu súčasného prezidenta USA do úradu v januári 2017 jej druhá návšteva v jeho sídle.

Washington 27. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump privítal v piatok v poludňajších hodinách miestneho času vo Washingtone nemeckú spolkovú kancelárku Angelu Merkelovú. Tentoraz v úvode stretnutia nechýbali dva bozky na líca a stisk rúk.



Pre hostku z Berlína je to od nástupu súčasného prezidenta USA do úradu v januári 2017 jej druhá návšteva v jeho sídle - Bielom dome.



Obe strany si na osobné stretnutie vyhradili asi 160 minút vrátane krátkej tlačovej konferencie.



Donald Trump podľa tlačovej agentúry DPA v úvode ocenil vzťahy s kancelárkou, ktoré niektorí nechápali, a označil šéfku nemeckej spolkovej vlády za "mimoriadnu ženu". Zároveň jej ešte raz zablahoželal k víťazstvu jej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v parlamentných voľbách vlani v septembri.



Angela Merkelová pripomenula, že vytvorenie nemeckej vlády trvalo o čosi dlhšie, avšak zdôraznila, že pre ňu bolo dôležité absolvovať prvú mimoeurópsku návštevu po opätovnom zvolení do jej čela vo Washingtone a signalizovať tak prehĺbenie vzájomnej spolupráce.



Predmetom rokovaní oboch štátnikov by mali byť tak dvojstranné, ako aj zahraničnopolitické a bezpečnostnopolitické otázky, veď, ako vopred upozornili oficiálne zdroje v Berlíne, tak Európa, ako aj Spojené štáty sú konfrontované s celým radom výziev.



Očakáva sa, že obe strany využijú osobné stretnutie na prerokovanie aktuálnej situácie v Sýrii, budúcej spolupráce s Ruskom, obchodného sporu hroziaceho prerásť v obchodnú vojnu i vzťahov s Iránom. Biely dom už vopred podčiarkol, že obaja lídri potvrdia nemecko-americké partnerstvo ako bázu transatlantických vzťahov a spolupráce v Severoatlantickej aliancii.